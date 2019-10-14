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SBL／洋將選秀會明登場 17洋將待選各隊有盤算

2019-10-14 20:48聯合報 記者毛琬婷／即時報導

第一屆SBL外籍球員測試暨選秀會將在15日舉行，今天先進行首日球員測試會，共有17名球員前來測試，其中只有3人具有NBA資歷，SBL各隊的教練也都親自到場觀看，希望能從中了解球員狀況，為明天下的選秀會做準備。

第17屆SBL將在12月14日在台北和平籃球館開打，今年依舊維持雙洋將制度，身高上限為400公分、月薪總和必須在2萬美元以內。今夏籃協也舉辦了首屆外籍球員測試暨選秀會。

今天測試會上午先進行基本的體測，測量球員基本的身高、體重、臂展與垂直彈跳能力等項目，並檢測球員3/4場衝刺、橫向折返與禁區4點移動的速度，讓球隊可以了解球員的身材、身體素質與體能強力，下午及明天早上進行對抗賽，觀察球員比賽能力。

而SBL五支球隊都有派員前來觀看測試會，不過台灣銀行、九太科技已有洋將人選，明天的選秀會上出手機會恐不高，至於上季例行賽龍頭的台啤預計會留下塞瑟夫（Igor Zaytsev），璞園的戴維斯（Quincy Davis）若身體無虞，也可能重返球隊。

璞園總教練麥班達表示，今天看來的確有幾個人可選，但最終結果還是要回去再與教練團討論，他指出，希望找來的球員是以團隊為主，而不是看中個人能力。

台啤總教練周俊三則說：「名單中確實有幾個球員可選，應該會以小洋將為主。」裕隆執行教練李啟億也表示，球隊應該會以小洋將為主，「大洋將的身高資料和實際有段落差，所以我們會以小洋將為主，明天早上再看一下，再做最後決定。」

璞園隊總教練麥班達（右）。圖／中華籃球協會提供
璞園隊總教練麥班達（右）。圖／中華籃球協會提供
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首日SBL洋將測試會在中正運動中心登場。圖／中華籃球協會提供
首日SBL洋將測試會在中正運動中心登場。圖／中華籃球協會提供
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選秀SBL台啤
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