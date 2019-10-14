籃球／17名洋將來台測試 SBL選秀會15日登場

2019-10-14 20:35 中央社 台北14日電



超級籃球聯賽（SBL）首次舉辦洋將選秀，今年原訂邀請20名洋將來台測試，最後僅有17人抵台，5支球團都有派員到場觀察球員，明天下午選秀會將正式登場。

第17季SBL首次開辦洋將選秀，來台測試的洋將上午先進行體測，下午在中正運動中心由中華男籃外籍總教練帕克（Charlie Parker）帶領球員進行訓練，隨後也分組進行團隊對抗。

目前SBL當中，包括台灣銀行與九太科技洋將都已到位，而上季例行賽龍頭台灣啤酒，預計將續留歐陸長人塞瑟夫（Igor Zaytsev），而璞園建築的「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）若身體傷勢無礙，也可望重返球隊，因此可預期明天洋將選秀會恐怕不會太熱鬧。

裕隆執行教練李啟億坦言，他們推薦了5名球員，可惜沒有全部來台，「大洋將的身高資料，和實際有一段差距，所以我們會以小洋將為主。」而台啤總教練周俊三也說，名單中的確有幾個球員可選，不過他們已有了塞瑟夫，因此也只剩小洋將還有空間。

而璞園建築總教頭麥班達則透露，這份名單當中有不少熟面孔，有之前曾想合作過的洋將，也有部分球員之前曾有經紀人推薦。

當問到是否有想要選的球員時，麥班達則保守地說：「回去還要和助教討論，我們看重的不是球員的個人能力，而是希望能找到適合球隊的球員。」

由於明天上午仍有半天測試機會，李啟億也說，他們明天一早仍會到球場報到，利用最後的機會，再做進一步的觀察。