籃球／洋將測試會尋歸化人選 帕克：這批還不夠好

2019-10-14 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



由中華籃球協會主辦的第一屆SBL外籍球員測試暨選秀會將在明天登場，今天及明天上午先進行洋將選秀訓練營，讓各隊教練觀察待選洋將身手，而這次擔任測試會總教練的中華男籃隊總教練帕克（Charlie Parker）也從中觀察是否有合適的歸化人選，不過首日訓練營結束後他坦言，這批選手都還不夠好。

原本籃協第一階段公布名單中部分球員已與其他聯賽或聯盟簽署合約，因此優先從球團推薦的落選名單，挑選球員進行替換，原先名單中有NBA資歷的球員由七人減為五人。

不過今天測試會上，原本有在第二波名單中的曾效力過老鷹隊的35歲前鋒強森（Ivan Johnson）、灰熊隊的亞當斯（Jordan Adams）卻沒出現，最終只有17人出席測試會，其中只有3人具有NBA資歷。

今天測試會上午先進行基本的體測，測量球員基本的身高、體重、臂展與垂直彈跳能力等項目，並檢測球員3/4場衝刺、橫向折返與禁區4點移動的速度，讓球隊可以了解球員的身材、身體素質與體能強力，下午及明天早上進行對抗賽，觀察球員比賽能力。

對於首日測試會球員表現，帕克表示有幾名球員讓他較有印象，其中包含曾待過活塞隊的洛夫頓（Zach Lofton），不過他坦言，這批前來待選的球員中，並沒有中華隊合適的人選。