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ABL／夢想家槓上富邦？張承中：是針對聯盟

2019-10-10 22:38聯合報 特派記者毛琬婷／馬尼拉即時報導

夢想家隊董事長張承中（左）與富邦隊總教練許晉哲記者會前相談甚歡。記者毛琬婷／攝影
夢想家隊董事長張承中（左）與富邦隊總教練許晉哲記者會前相談甚歡。記者毛琬婷／攝影
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富邦勇士隊今夏宣布轉戰ABL，之後ABL官方也發布富邦確認加入消息，與聯盟曾簽下10年獨家參賽權的寶島夢想家隊隔天就發聲明表達嚴正抗議，今天夢想家董事長張承中出席開季記者會對此事做出回應，他表示發聲明不是針對富邦，只是盡全力保護自己的權利。

上個球季打下SBL第16季總冠軍後，富邦宣布離開SBL，轉往ABL發展，而聯盟並未取得夢想家同意的情況下，在9月9日發布消息確認富邦加入，此舉也讓夢想家不滿，發出聲明抗議。

今天ABL在馬尼拉舉行開季記者會，台灣兩支球隊也被分在同桌，兩隊互動也引起關注，而在記者會開始前富邦總教練許晉哲主動移到張承中座位旁，兩人有說有笑、互動十分熱絡。

「原本大家私底下就是好朋友，很開心看到他們加入，以我的角度當然是樂觀其成，是不可能反對的。」張承中表示，籌組夢想家加入ABL，從未想過要與SBL競爭，也沒想過會有SBL的球隊也加入ABL，「遇到這種事是第一次，也有跟富邦說這聲明是針對聯盟，而不是他們。」

張承中表示，聯盟會在沒有徵詢他們同意就逕自宣布，才會引起夢想家的不滿，這也會影響到球隊的權利，目前已和聯盟有初步共識但尚未簽約，因此還無法對外透露。

張承中說：「但有消息一定會對外公布，我們也是希望台灣籃球越來越好，而富邦的加入不管是我們兩隊，還是兩個聯盟，都是兄弟登山，各自努力。」

SBL富邦勇士寶島夢想家
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