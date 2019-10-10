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ABL／富邦簽林志傑激到夢想家 張承中：派阿敏伺候他

2019-10-10 17:20聯合報 特派記者毛琬婷／馬尼拉即時報導

寶島夢想家隊董事長張承中（左）。記者毛琬婷／攝影
寶島夢想家隊董事長張承中（左）。記者毛琬婷／攝影
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今夏富邦勇士隊宣布轉戰ABL，成為繼寶島夢想家隊後第二支台灣球隊加入聯盟，休季期兩隊也紛紛補強，富邦網羅「野獸」林志傑入隊，夢想家也找來楊敬敏助拳，夢想家董事長張承中今天受訪時開玩笑的說：「簽下阿敏就是要派他來伺候志傑的。」

2019-20年賽季是夢想家加入ABL的第3個球季，從首季例行賽僅拿1勝吞下19敗的慘烈戰績後，隔年夢想家打出全新風貌，將例行賽戰績拉至19勝，以聯盟龍頭之姿挺進季後賽，不過季後賽面對泰國莫諾吸血鬼隊連吞2敗，無緣晉級，張承中也對球隊打了個65分的成績，新球季期許更上層樓。

談到經營球隊這3年的時光，張承中坦言這一路走來十分辛苦，因為球隊在沒有財團支持下，只靠著股東努力維持球隊營運，這是非常大的挑戰，「未來能走多遠就走多遠，很感謝大家及球迷的支持，也希望台灣籃球能越來越好。」

新球季也將上演兩支寶島球隊「內戰」的戲碼，對此張承中開玩笑的說，已準備了很多「好菜」等著林志傑，「簽下阿敏就是被刺激到，要用來對付志傑。阿敏正式能打的時候，從觀護盃時就看得出來，他的實力還是不在話下。」

今年夏天兩支台灣ABL的球隊都積極找來「黃金世代」成員入團，除了讓球迷能看到他們的昔日風采外，還能借用他們的經驗帶領小老弟成長，夢想家除了簽下楊敬敏外，還有畢業於國立體大的中鋒王柏智及紀松佑等人，新球季也先將以雙洋將應戰，給本土球員更多發揮空間。

楊敬敏林志傑富邦勇士
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