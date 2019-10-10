籃球／許晉哲憶13年亞錦賽勝大陸 難忘球迷揮國旗一幕

2019-10-10 16:49 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 毛琬婷 ／馬尼拉即時報導



富邦勇士總教練許晉哲（右）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 2013年中華男籃在亞錦賽8強賽擊敗大陸隊，從最多落後達17分到最後以18分差贏球，這場經典戰役就在馬尼拉亞洲購物中心體育館進行，這次時隔多年再訪馬尼拉，許總説：「那時贏中國，球迷揮舞國旗的畫面仍歷歷在目。」

6年前的亞錦賽，中華隊由許晉哲領軍，陣中球員有林志傑、曾文鼎、田壘、李學林及戴維斯等人，中華隊先以預賽全勝挺進複賽，之後取得8強門票，8強賽碰上亞洲強權大陸隊，從最大落後17分到最終以96：78逆轉勝，睽違14年重返亞錦賽4強。

當時賽後不少台灣球迷揮舞著國旗，歡慶中華隊取得漂亮的一勝，而這一幕至今也讓當時的主帥許晉哲難以忘懷，「昨天從機場前往飯店的途中，就經過那座球館，看到那座球館覺得十分有紀念意義，很開心能再回來這裡。」

許晉哲透露，今年6、7月時就再度來到馬尼拉，當時是與ABL的CEO洽談加盟事宜，看是否能夠在今年球季就能轉戰ABL，「這次再來已經快要開季，心情上也是非常不同的。」