ABL／面臨3洋將限制 許晉哲：林志傑視為第4名

2019-10-10 14:51 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 毛琬婷 ／馬尼拉即時報導



富邦勇士隊總教練許晉哲（右起）、林書緯及領隊蔡承儒。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook ABL今天在馬尼拉舉行開季記者會，台灣兩支球隊寶島夢想家及富邦勇士隊都派員出席；富邦總教練許晉哲對於新賽季有初步想法，除了要盡快把洋將人選找齊，並且認為「野獸」林志傑的加入是球隊第4名洋將，「他的經驗跟能力，是可以跟對方洋將抵銷的。」

富邦日前帶著兩名洋將賈西亞、布拉參加亞冠盃，不過布拉的狀況明顯不到最佳，對富邦而言，現階段最重要的是把洋將部分完成補強，再搭配本土球員迎接新球季。

「我們現在大概只有1.5個洋將。」許晉哲笑著說，「布拉一年沒有打球，對他的體力有些影響，這一個月會再看他的訓練狀況，球隊也在適應有布拉的情況該怎麼打。」

今夏富邦宣布轉戰ABL後，積極在本土戰力上補強，並且找來林志傑助拳，但「台灣噴射機」張宗憲卻轉往夢想家，多少折損戰力，不過許晉哲對林志傑在新球季的表現十分期待，「他除了是精神領袖外，技術還是在頂尖，我們會好好保護他，希望雙方有很好的合作。」

對於轉戰不同聯盟的考驗，許晉哲坦言，新球季會更難打，尤其各隊都有3名洋將的情況下，本土球員將面臨更多挑戰，但他認為，林志傑的實力及能力是能與對方洋將抵銷掉的，「現階段最重要的還是要找齊洋將。」

許晉哲也認為，參與亞冠盃對球隊是件好事，讓球隊可以為新球季備戰，並藉賽事作出檢討，「第一年加盟新聯盟，在各隊打法上還要適應，當然對教練而言，不管在哪裡，都會有戰績壓力。」