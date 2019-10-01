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UBA／菜鳥林彥廷扛先發 政大雄鷹提前備戰

2019-10-01 18:29聯合報 記者劉肇育╱即時報導

政大熊鷹五名球員（右起）今天出席「Air Jordan XXXIV」訓練營。記者...
政大熊鷹五名球員（右起）今天出席「Air Jordan XXXIV」訓練營。記者劉肇育／攝影
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在上學年首度登上UBA公開男一級並闖進八強後，政大雄鷹籃球隊在今年休兵期間共計補進四名大一新血與一名外籍生，還利用暑假期間舉辦了首屆的雄鷹盃籃球邀請賽並出國移訓，展現了對於新學年度的企圖心，球隊教練陳子威在今天出席「Air Jordan XXXIV」訓練營時表示，新學年將會讓幾名大一新生都扛起責任，並期待團隊成績能更近一步。

政大上學年雖然闖進八強賽，不過成軍才兩年多的他們，卻遭到其他大學傳統強隊的震撼教育，成績未能更近一步，不過學期結束後他們也招攬了能仁家商林彥廷、松山高中林勵、高苑簡賀宇及青年高中涂亦含四名過去在HBL賽場上各霸一方的大一新生，以及新外籍生丁恩迪，戰力大幅躍進。

在今天帶領林彥廷等五名球員出席「Air Jordan XXXIV」訓練營時，教練陳子威也坦言，新賽季各界確實對於政大雄鷹有高度期許，幾名新生也很有能力，新賽季將會讓他們擔負起一些責任，其中HBL上學年MVP林彥廷更將扛起先發重任。

「上學年雖然我們闖進八強，但是卻也發現很多問題，防守更是所有球隊中最差的，因此這段時間不管是移訓還是雄鷹盃我們都不斷在改善這個問題。」陳子威在談到對於新球季的期待時說：「我們的球員每個人都很有能力，不過也因為這樣我們更需要打出團隊籃球。」

陳子威也透露，球隊目前已經以田浩、林彥廷、洪楷傑、張鎮衙搭配上外籍生聶歐瑪（Omar Niang）的先發陣容磨合一段時間，且效果相當不錯，新賽季幾名大一新生包括林勵等人都將會在板凳上有所貢獻，至於另一名外籍生丁恩迪則將與聶歐瑪共同守護禁區。

除了在球員陣容有所異動上，政大雄鷹今年也找來前達欣教頭范耿祥擔任助理教練，陳子威透露未來將會希望范耿祥能指導和傳承經驗給球隊後衛，協助政大雄鷹能更近一步。

陳子威范耿祥HBL
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