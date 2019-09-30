亞洲盃女籃／中華隊寫隊史最差 籃協：歸化球員不能等

2019-09-30 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／台北報導



亞洲盃女籃賽，中華隊寫隊史最差成績。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

印度班加羅爾舉行的亞洲盃女籃賽，昨天晚間落幕。中華隊重返四強成一場空，本屆連第五也不保，第六寫隊史最差。中華籃球協會副秘書長孫朝表示，若要維持競爭力，歸化球員勢在必行。

中華隊在國際籃球總會兩年前將大洋區併入亞洲前，亞錦賽（亞洲盃前身）曾奪下一銀八銅，二○○七至一三年居亞洲老四，在澳洲、紐西蘭隊加入後情勢更顯惡劣，上屆首度無緣四強，今年成績再向下探，不敵兩年前的手下敗將紐西蘭隊，第六作收。

排名在後菲律賓隊現已有混血長人，瓊斯盃嚇出中華隊一身冷汗，印度隊也對中華隊虎視眈眈，待包喜樂、蔡佩真退休後，中華隊超過一八五公分中鋒已後繼無人，歸化球員得加快腳步，才得以和他國分庭抗禮。

孫朝表示，中華隊想拚亞洲前四，歸化中鋒勢在必行。日本隊陣中迦納血統中鋒馬瓜姊妹花，早在就讀櫻花高校就入籍。現行學生聯賽ＨＢＬ、ＵＢＡ都開放洋將，ＵＢＡ女籃新學期也將有洋將報到，若能盡早自學生時期入籍，都有助於磨合，但長期歸化仍需要和體育署再做溝通。

十一月東奧亞大區資格賽，八隊分取四隊獲奧運資格賽門票，中華隊能否突圍而出尚待觀察。紐西蘭隊兩年內迎頭趕上，若體育署、籃協再不動作，兩年後中華隊退居何處不敢想像。