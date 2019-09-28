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女籃／相隔7年再訪屏東 電信女籃打造專屬訓練菜單

2019-09-28 17:47聯合報 記者曾思儒╱即時報導

電信女籃林玉書（右一）和文祺（左一）在趣味活動中指導參加小球員。記者曾思儒／攝影
電信女籃林玉書（右一）和文祺（左一）在趣味活動中指導參加小球員。記者曾思儒／攝影
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2011年起以籃球展開回饋偏鄉計畫，中華電信女籃隊舉辦公益活動的第2年就曾造訪經歷八八風災屏東新來義部落，今天全隊在2019年「愛與關懷公益活動」再訪屏東，除在公益盃3對3鬥牛賽擔任工作人員，另扮演「基層選手訓練站」教練，並為參加的國中女籃隊設計專屬菜單。

電信女籃最資深的「籃球精靈」文祺笑說，每年公益活動舉行的基層訓練站學員不同，屏東站前就有先了解參加學員程度，重新編排教學內容，「像這次有幾支校隊，就有設計些進階的東西，還有安排對打，從中也可以發掘更好的種子。」

中華電信今年共舉行3站公益活動，屏東是今年最終場，除電信全隊到屏東高中活動中心和超過2百支3對3鬥牛賽報名隊伍同樂，里港國中、萬新國中、潮州國中與鹽埔國中女籃小球員也特別來接受電信選手指導。

女籃第二「資深」的劉嘉瑋現也是HBL南山高中女籃隊教練團成員，她表示電信女籃球員不是人人都有擔任教練的機會，透過基層訓練站，讓每個人都試著拿起麥克風主持，是一種不同的體驗，且透過活動能最直接感受小學員對籃球的熱情，球員也得到很好回饋，「我自己滿喜歡這樣的活動，出來走走，滿好的。」

7年前初訪屏東的黃虹瑛、陽詩慧和「小南」徐千惠等，今年也因活動再訪屏東，中華電信基金會副執行長高世威說：「公益活動從2011年開始舉辦，今年希望結合不同層面，像第一場辦在5月，我們結合母親節，選手也把媽媽帶來，現場獻花，畢竟家人就是選手最大的後盾，得到和回饋也不錯。」

電信公益活動從前6年的一年一站，到2017年拓展到一年3站，從中也挖掘出幾名女籃好手，像是澎湖發現的林釵娟，新血黃子涵都是特別收穫，高世威透露，每年公益活動都希望能開發還沒造訪過的地區，將籃球種子散播到各處。

中華電信女籃「愛與關懷公益活動」今年最終站造訪屏東。記者曾思儒／攝影
中華電信女籃「愛與關懷公益活動」今年最終站造訪屏東。記者曾思儒／攝影
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