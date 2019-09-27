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觀護盃／璞園新氣象三連勝 李家慷將登SBL舞台

2019-09-27 16:36聯合報 記者劉肇育╱即時報導

國體大李家慷新賽季有望登上SBL舞台。圖／觀護盃提供
國體大李家慷新賽季有望登上SBL舞台。圖／觀護盃提供
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雖然在今年季後面臨「帥哥射手」簡浩轉戰裕隆，但璞園這次觀護盃仍在前四天賽程中拉出三連勝，其中包括在今天面對台啤的比賽中，靠著施晉堯在比賽最後1.9秒的準絕殺三分球，以71：69險勝對手，將以分組第一名挺進冠軍賽。

璞園在今年本土戰力上出現異動，包括射手簡浩轉戰裕隆，但也補進了來自達欣的溫立煌與施顏宗，並且讓國體大大三後衛李家慷在UBA賽季結束後就隨隊練球、出賽，並有望在新賽季迎接個人首個SBL賽季。

為了讓新成員盡快融入球隊，璞園這次觀護盃也不斷嘗試各種新陣容，教練麥班達說：「這次我們的目標就是讓立煌、阿飛等新人了解他們該做些什麼，其中家慷從夏季聯賽到觀護盃都一直跟著我們練，我感覺他很積極的在做準備，我們新賽季應該會登錄他。」

李家慷今天以替補控球身份登場，雖然沒有得分紀錄，但有4助攻4籃板3抄截貢獻，談到新賽季有望站上SBL賽場，他說：「雖然過去兩年都有跟璞園一起練球，但沒有到很習慣，今年則是轉型一號，我也不斷在加強自己，學長也很願意跟我分享一些經驗，這讓我對於即將到來的新賽季感到相當期待。」

今天為璞園投進準絕殺三分球、全場拿下16分的施晉堯則表示，球隊今年在簡浩離隊、新成員加入後，他的壓力與責任也確實變大，「我們有一些新加入的成員還需要磨合，他們可能不是那麼懂我們的體系，所以我們必須在比賽中不斷提醒他們。今年確實超有壓力，但我也期許自己變得更穩定。」

璞園簡浩

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