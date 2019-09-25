觀護盃／關鍵時刻「誤」事 夢想家苦吞二連敗

2019-09-25 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



夢想家在觀護盃苦吞二連敗。圖／觀護盃提供 分享 facebook 寶島夢想家今天在觀護盃遭遇今年在ABL季後賽首輪將他們淘汰出局的泰國莫諾吸血鬼，在明星前鋒田壘今天因感冒不適缺陣的情況下，夢想家雖然第四節一度有機會扳平戰局，但最後兩波進攻都以失誤收場，終場就以61：65吞下二連敗。

夢想家今年在ABL例行賽打出19勝7敗的聯盟最佳戰績，不過在季後賽首輪遭遇吊車尾晉級的莫諾吸血鬼，卻以0：2遭到淘汰出局，季後夢想家也再補進楊敬敏、張宗憲等國手級戰力，為新賽季注入新血。

兩隊今天在觀護盃交手，其中莫諾吸血鬼陣中雙洋將與三名美、泰混血球員皆來台，而夢想家則是在田壘因病缺陣的情況下應戰，雙方首節就互有領先，不過在第一節末段夢想家取得19：13後，到第二節中段前卻被對手拉出一波16：0的攻勢，直到張宗憲完成「三分打」才終結超過5分鐘的得分荒，上半場夢想家靠著陳世念的壓哨三分球，追到30：38落後。

易籃後夢想家一度拉出6：0攻勢，兩隊在該節賽事中也展開激烈拉鋸戰，其中首日表現不佳的夢想家洋將羅素（Cullen Russo）在攻守兩端有所貢獻，加上第四節最後五分鐘陳世念完成「三分打」後，楊敬敏也投進打板拋投，讓雙方回到兩分差距。