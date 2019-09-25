觀護盃／李愷諺重拾自信 九太雙箭頭破壞力驚人

2019-09-25 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



李愷諺(中)加入九太後重拾自信。圖／觀護盃提供 分享 facebook 在今年季後由台啤轉戰九太科技的李愷諺，在觀護盃前兩場比賽與老搭檔于煥亞組成破壞力驚人的後場組合，並助隊拿下二連勝，李愷諺坦言在加入九太科技後教練劉嘉發給予他信任和相當大的發揮空間，讓他有回到為世大運代表隊打球的感覺。

儘管在兩年前的台北世大運打出亮眼成績，但李愷諺過去兩季表現與發揮空間都不如預期，今年季後他也改披九太科技戰袍，並與昔日後場搭擋于煥亞再度聯連線，在觀護盃的前兩場比賽，兩人也展現一內一外的搭配，幫助球隊連續兩場比賽擊敗強敵夢想家與台銀。

在今天與台銀之戰，李愷諺也拿下10分5助攻1抄截，談到加入九太的前兩場比賽都有不錯表現，李愷諺坦言找回信心是一大關鍵，「有信心自然打得就會比較順，來到九太後寶寶哥（劉嘉發）給我很大的空間和信任，這讓我能夠更放開去打，這有點像是世大運帕克教練信任我一樣，讓我覺得不會受到限制。」

九太教練劉嘉發則表示，李愷諺與于煥亞雖然都不是專職的控球後衛，但兩人一起上場可以互相支援，且一個擅長外線投射、一個擅長突破切入，又可以互補，「他們在場上時我會希望運球少一點，畢竟兩人都有很不錯的得分能力，不希望因此受到限縮。」

李愷諺在談到與于煥亞的合作時則說，「跟阿亞真的很好搭配，我們又可以互補，互相傳空擋，對彼此都相當熟悉了。」