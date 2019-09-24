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亞冠盃／林志傑8分3助攻 富邦大勝曼谷高科技

2019-09-24 21:02聯合報 記者劉肇育╱即時報導

林志傑代表富邦勇士首戰繳出8分3助攻。圖／取自FIBA ASIA官網
林志傑代表富邦勇士首戰繳出8分3助攻。圖／取自FIBA ASIA官網
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富邦勇士今天在泰國曼谷舉行的亞冠盃八強決賽首戰遭遇地主曼谷高科技，雖然在上半場打完還一度落後，但第三節富邦靠著張伯維、洪志善接連命中三分球逆轉戰局，終場以88：69搶下首勝。

富邦這次亞冠盃決賽除了帶著雙洋將賈西亞（Charles Garcia）與布拉（Singh Bhullar）出戰外，日前才加盟的「野獸」林志傑也首度披上富邦戰袍參加正式比賽，一開賽他就接獲張伯維助攻在三分線外開砲，加上布拉在禁區發揮身材優勢，幫助富邦首節一度取得七分領先，不過第二節富邦進攻無預警熄火，被對手拉出一波12：0的攻勢逆轉，中場休息時反取得三分領先。

雙方易籃後，富邦外線砲火全開，張伯維與洪志善連續飆進三顆三分球，幫助富邦拉出一波15：4的攻勢再要回領先優勢，反觀曼谷高科技卻在下半場出現氣力放盡的狀況，讓雙方差距一度被擴大到20分，終場富邦就以19分差距收下首勝。

富邦今天以布拉的23分14籃板、賈西亞的21分14籃板表現最佳，本土球員則是以張伯維的11分、蔡文誠10分最亮眼，先發上陣的林志傑則是繳出8分3助攻。

明天富邦將對上強敵伊朗阿巴丹，對手陣中擁有哈達迪（Hamed Haddadi）、巴哈拉米（Samad Nikkhah Bahrami）、哈桑札德（Mohammad Hassanzadeh），以及過去曾來台打過瓊斯盃的卡茲米（Arsalan Kazemi）等伊朗國手。

布拉洪志善

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