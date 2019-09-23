女籃／對抗時差、瞌睡蟲 中華隊備戰亞洲盃

2019-09-23 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



女籃亞洲盃連兩屆在印度班加羅爾舉行，賽程24日登場，22日出發的中華隊今天先和時差和睡魔對抗。 圖／中華籃協提供（資料照） 分享 facebook

女籃亞洲盃連兩屆在印度班加羅爾舉行，賽程24日登場，22日出發的中華隊今天先和時差和睡魔對抗，進攻箭頭黃品蓁透露整夜幾乎沒闔眼，今天練球感覺「很飄」，「投籃怎麼進都不知道。」

中華隊22日出發，經過轉機和內線大將黃湘婷護照、機票差點不見插曲，今天凌晨才抵達班加羅爾，白天馬不停蹄要拍攝官方照片及練球，相隔5年在披國家隊戰袍的中鋒蔡佩真也喊「一整個累」。

瓊斯盃因休養腰傷缺陣的黃品蓁，歸隊後膝蓋也有些狀況，出發前練習時練時停，她表示雖有傷但還在控制範圍，仍會盡力助隊搶勝。

中華隊所屬的一級共有8隊，預賽分兩組單循環，分組龍頭直接晉級4強，分組2、3要和另組交叉爭取另兩席4強資格，預賽分組墊底的兩隊只能打7、8名，第8名下屆降到二級，一級前7名和今年二級冠軍可獲得東京奧運亞洲預選賽門票。

中華隊預賽和南韓隊、衛冕軍日本隊及地主印度隊同組，台灣時間明天晚上6點首戰南韓隊，25日晚上6點碰日本隊，26日晚上10點半碰印度隊，Eleven Sports將直播賽事，前兩戰由Eleven Sports 2台播出，對決地主的賽事由Eleven Sports 1台直播。