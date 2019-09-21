籃球／世界盃失利 傳聞大陸隊郭艾倫「吃不下飯」都是假

2019-09-21 16:29 世界日報 中國新聞組／北京21日電



中國新聞組／北京21日電

來源：YouTube

男籃世界杯已收官，但中國隊表現不佳，至今仍風波不斷，繼央視點名批評周琦、郭艾倫、王哲林等三名球員「不具備打世界大賽的能力」；近日，微博再傳郭艾倫「好友」曝其賽後心情差「吃不下飯」，然消息登上「熱搜」後，情節卻大反轉，該發文博主澄清「消息不實」。

2019籃球世界杯，中國男籃在32支參賽隊中，最終名列第24名。新京報報導，央視新聞頻道日前在節目中，點名提到周琦的發邊線球失誤：「面對波蘭，男籃只要取勝幾乎就能鎖定16強，在隊長易建聯的帶領下，中國隊在比賽結束前半分鐘領先兩分。但年輕隊員的接連失誤，使中國隊痛失好局。中鋒周琦先是進攻犯規浪費一次球權，此後又有一次罰球未進。關鍵的最後7秒，中國隊仍領先一分，但周琦向趙睿發出的邊線球被對方搶斷，兩隊戰平進入加時賽，眼看到手的勝利被斷送。」

對於年輕球員的表現，廣東男籃主教練杜鋒也在央視體育頻道的《籃球公元》節目中表示：「現在國內年輕球員存在誤區，他們做很多的變向胯下。這不是在打球，而是在秀自己。運了三下球，人還在原地，運球的目的是什麼？」

另據新浪體育報導，一位被網友稱作「郭艾倫好友」的微博博主「北漂男孩愛遼籃」，16日發布一條微博寫道：「很多人私信我郭艾倫最近怎麼樣了，為什麼一句話都不說？只能說他回瀋陽之後心態一直都不太好，飯也吃不下去，他已經失去了最好的證明自己的機會。」

消息引起關注，一度登上熱搜。有網友批評，「矯情」、「不吃飯還能在這秀」。但也有網友質疑稱「不知道是不是他朋友？」更有網友呼籲勿施行網路暴力「人家不吃飯是他自己的事。」然而，該博主隨後將這條微博中的「飯也吃不下去」刪除了。並發文澄清：「郭艾倫在隊伍解散後直接回了瀋陽……網上所有消息均不屬實……白天發的微博僅代表個人觀點。」 (有影音)男籃失利 好友曝「郭艾倫吃不下飯」被圍觀 真相大逆轉… 新華社 分享 facebook

還在氣中國男籃打太爛？周琦百度詞條被改成波蘭球員

因為在男籃世界杯表現不佳，引發球迷反彈，中國知名球星周琦的百度百科詞條個人介紹，一度被惡意竄改為「波蘭籃球運動員」。百度為此已介入修正，並鎖定不給網友編輯。

中央社引述南方都市報報導，周琦在世界杯關鍵時刻失誤不斷，被球迷認為是導致中國男籃成績不佳的罪人之一，網路上對他的揶揄嘲諷持續不斷。

中國在小組預賽意外敗給波蘭後，周琦的百度百科詞條曾被網友改成「波蘭籃球運動員」。網友還發現，周琦詞條內容已被百度官方修正並鎖定，意味著周琦的百科詞條只能由百度修改。

報導稱，這也使周琦成為中國男籃歷史上第一名被鎖定詞條的運動員，再次成為新聞。「周琦百科詞條被官方鎖定」甚至上了微博熱搜榜，就和他對波蘭出現關鍵失誤後一樣。