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SBL／原璞園大將簡浩轉戰裕隆 落腳第四支球隊

2019-09-20 16:20聯合新聞網 綜合報導

原璞園簡浩（右)將加入裕隆隊。 報系資料照
原璞園簡浩（右)將加入裕隆隊。 報系資料照
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據報導指出，中華男籃國手簡浩，決定離開效力長達8年的璞園，轉投效裕隆納智捷。

簡浩曾先後效力璞園跟台銀，2010年取得身分證後，參與第七季選秀會，以狀元身分加入台銀，接著轉往台啤短暫待了一季，第九季重返老東家璞園奮戰到上個球季。如今加盟裕隆，成為他在SBL第四支球隊。

裕隆球團新一季還網羅原達欣隊的呂濟而，以及金酒的盧冠軒。

林口身分證

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