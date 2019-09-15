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世籃賽／盧比歐飆20分 西班牙大勝阿根廷奪冠

2019-09-15 22:33中央社 北京15日綜合外電報導

西班牙今天在世界盃男籃賽，靠盧比歐攻下20分帶領一路領先，以95比75擊敗阿根廷奪冠，陣中的賈索成為同年連拿NBA、世界盃冠軍的史上第2人。

西班牙開賽打出7比0攻勢，在胡安‧埃爾南戈麥斯（Juan Hernangomez）的「三分打」後，以12比2領先達兩位數，並曾將差距拉開到12分，但包括戴克（Gabriel Deck）的「三分打」在內，阿根廷拉出11比0猛攻，將落後縮小到1分，此時西班牙踩住煞車，回敬7比0攻勢再將優勢拉開，首節西班牙以23比14領先阿根廷。

次節西班牙再以6比0攻勢開局，將差距再拉開到兩位數，最多曾領先17分，阿根廷幾度將落後縮小到個位數，但坎帕佐（Facundo Campazzo）7投1中只拿2分，4強賽對法國以28分、13籃板，彰顯世界盃五朝元老可貴價值的39歲大前鋒史柯拉，今天上半場3投盡墨1分未得，讓西班牙上半場仍以43比31領先阿根廷。

兩隊易籃再戰，西班牙一輪12比2的無情攻勢，以55比33將分差拉開到22分，西班牙前3節打完，在盧比歐（Ricky Rubio）、費南德茲（Rudy Fernandez）雙雙攻下11分的帶領下，握著66比47的19分領先優勢進到末節。

第4節阿根廷曾將落後縮小到12分，但始終未能將比分超前，最終西班牙以95比75擊敗阿根廷，繼2006年在世界盃前身世錦賽後再度稱王。

西班牙今天6人得分達兩位數，以盧比歐的20分最多，尤伊（Sergio Llull）拿下15分次之，賈索有14分、7籃板、7助攻的貢獻；阿根廷的戴克（Gabriel Deck）轟下全場最高24分，拉普羅維多拉（NicolasLaprovittola）則進帳17分。

今天帶西班牙稱霸世界盃的賈索（Marc Gasol），今年也率多倫多暴龍奪得美國職籃NBA總冠軍，是能在同一年包辦NBA與世界盃冠軍的史上第2人，過去只有2010年的歐頓（Lamar Odom）隨洛杉磯湖人獲得NBA總冠軍後，又在同年與美國拿下世界盃冠軍。

NBA世錦賽Marc Gasol

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