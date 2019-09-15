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世籃賽／澳球員波格特指裁判偏袒 面臨國際籃球總會調查

2019-09-15 22:33中央社 北京15日綜合外電報導

澳洲在世界盃男籃賽4強戰敗給西班牙，陣中的波格特（Andrew Bogut）暗指裁判偏袒對手，國際籃球總會（FIBA）為此將對波格特展開紀律調查程序。

澳洲13日在北京進行的世界盃4強賽中，歷經兩度延長仍敗給西班牙，34歲的波格特在一次被吹判犯規後，以手指比出了疑似數錢的動作，意指裁判是收錢辦事，護航西班牙晉級冠軍賽。

在他離開球場，經過記者等著採訪球員的「混合區」時，仍不斷表達自己的憤怒，並將矛頭指向FIBA。

波格特仍參加了今天澳洲對法國的季軍戰，引來了許多噓聲，但他尚未受到任何懲處。

FIBA秘書長薩格克里斯（Andreas Zagklis）表示，即便是在高張力比賽輸球後發洩怒氣，波格特仍須為他的行為做出解釋。

在今天於北京進行的銅牌戰，及西班牙對上阿根廷的世界盃決賽前，薩格克里斯在記者會中說：「當他們經過混合區時，要他們保持情緒平穩並非易事。」

「在此同時，我們確實有一套非常具體的規範，我們確實有一套特定的原則和價值觀，我們代表的不僅是FIBA，更是籃球運動。」

「因此當這些界線被越過時，我們就會展開紀律程序，在這個案例中，我們會展開紀律程序。」

「因此我最好不要對此再有進一步的評論，因為FIBA主責紀律的審判員將審閱文件，詢問球員的立場，然後做出決定。」

在這起爭議事件前，波格特早已被地主球迷鎖定，因為他曾在7月的一則推文中，批評中國金牌泳將孫楊，惹惱了當地粉絲。

Andrew Bogut

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