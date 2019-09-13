世籃賽／美國再次刷新黑歷史 東奧勢必討回尊嚴

經歷了美國在世界盃連霸夢碎的一夜，美國籃壇的失落還沒結束。美國隊職員上上下下承受排山倒海的輿論壓力，在12日失魂的踏進五到八名排位賽戰場。面對強敵塞爾維亞，首節美國漫不經心被狂打一波32:7攻勢。縱使第二節起在雙方衝突後激起全隊士氣，送給塞爾維亞33:12的回禮，重新來到比賽中，但很可惜地，美國隊仍在第四節防守出現漏洞下，以89:94敗北，確定只能爭第七名，創下世界盃(含前身世錦賽)史上最糟糕的名次，比2002年以第六名坐收還要更為慘澹，美國隊新的黑歷史也將在這兩天被世人牢牢記住。

美國對塞爾維亞之戰，首節打得荒腔走板，總教練波波維奇(左)與主將米契爾(右)都露出驚荒的神情。 新華社 分享 facebook

早在本屆世界盃男籃賽開打之前，官方公布的戰力排行榜一、二名分別是塞爾維亞與美國。無獨有偶的是，兩隊都爆冷在八強賽輸球，原先的假想金牌戰組合，竟落得在五到八名排位賽中狹路相逢。

本場球賽，美國耗掉荒腔走板的第一節，激情四射的第二節，提升侵略性往籃框攻擊、增加罰球次數的第三節，卻最要不得的在第四節被塞爾維亞使用巨神兵馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)的變陣，加上約柯奇(Nikola Jokic)打亂防守節奏，再次顯示這批美國隊禁區輪換人手的捉襟見肘。

美國內線薄弱 對各國都討不到便宜

這屆賽事當中，從首戰對陣此屆賽會黑馬的捷克，七呎二吋且具備背框與移動能力的大中鋒鮑溫(Ondrej Balvin)、曾打過NBA的土耳其厄登(Semih Erden)，還有前NBA好手的巴西影帝瓦雷喬(Anderson Varejao)，光是這幾場球賽中，對手有著上述這些中鋒坐鎮，美國隊就沒有本錢看齊過往夢幻隊華麗之姿，管你是誰站在籃下，轟炸籃框就對了。

更遑論進入八強淘汰賽，對上NBA最佳防守球員之一的戈貝爾(Rudy Gobert)，更是難越雷池一步，還被戈貝爾攻下21分16籃板的國際賽恐怖數據。

塞爾維亞陣中更有著年度第一隊身手的約柯奇(Nikola Jokic)、巨人馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)、拉杜利查(Mirslav Raduljica)輪替。而美國隊內線組成呢，靠著透納(Myles Turner)主戰扛下大部份的時間，加上洛培茲(Brook Lopez)、以及鮮少上場的普拉里(Mason Plumlee)，沒了。這個輪替果然在淘汰賽中就連續踢到鐵板。

透納攻擊端不屬於強力型低位得分派，反倒像陰柔技巧派，洛培茲更是以投射為主，搭配純苦工的普拉里，美國無力掌握制空權與內線得分。對手得以毫無保留壓迫防守、擴大防線，搭配大中鋒坐鎮，讓美國隊即使在後衛、鋒線突破第一道防線後，還會碰上第二、三道協防的麻煩，同時無法掌握住籃板優勢，美國打不出引以為傲的華麗防守轉換快攻，得分能量首當其衝大打折扣。

進攻太仰賴個人突破 擋拆無效率

全隊進攻太仰賴華克(Kemba Walker)、米契爾(Donovan Mitchell)外圍拉開的單打突破，且擋拆效率不佳。你會比較少看到本屆美國出現歐洲球隊那種一波進攻回合當中，幾乎四、五個人都有觸球的團隊配合。沒有成功的擋拆衍生出的防守變化，進攻端也很難創造錯位，防守空間的流動，製造出強弱邊轉換，常常讓美國處於個人切入取分，或者背框單打，進而製造犯規。再來外圍沒有足夠射手，幫助球隊拉開空間，光上述幾點就足以讓美國隊本屆在得分威脅上真的是薄弱非常多。以至於即便米契爾對法國力挽狂瀾強攻29分，仍無力阻止美國夢碎八強。

要說控球主導擋拆戰術，成功改變一支球隊的運作，那就要提擁有薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)就改變整支球隊的捷克。美國隊不斷在高位交叉掩護，擋人，卻無法玩出像薩托蘭斯基替球隊製造的化學效應。

薩托蘭斯基相當佔據優勢的空衛身材替他帶來良好的傳球視野，他的極高球商，組織能力，讓沒有明星球員的捷克越戰越勇，成為本屆黑馬，也證明他擁有在NBA先發的身手。

美國徵召球員 低估國際賽場的身材條件

講到先天身材條件，美國隊碰上歐陸強隊不再擁有體型上的優勢，即便平均體能與運動爆發力，美國還是無人能敵，但是在系統戰中的對抗性，防守對位的身材上，美國這次選材低估了國際賽場的身體條件與對抗性的吃重。

米契爾、華克，即便得分爆發力驚人，但卻是矮小的後場組合，再搭配史馬特、懷特，美國的一、二號位最高才6尺四吋。 歐洲球隊則是控球就有六尺五，得分後衛能達到六尺七吋的世界級高度，且投籃功夫更細膩，對抗性也不差。

而美國雖有六尺六吋的射手哈里斯(Joe Harris)，卻因為防守普通，且移動速度相對慢一些，反時常成為各國打點對象。即便他是NBA聯盟三分球最準的男人之一，但在這屆賽會中，美國隊並無法替他創造足夠的空檔機會，且他的持球、無球跑動能力都是普通水準，功能性太過單一。內線強度更是不用說，透納在各國肉柱面前就是小了一號，而擁有七呎身高的洛培茲又移位速度太慢。

美國過往能把速度帶快很大的關鍵在於幾名6尺8吋至6尺11吋的前鋒，像是昔日國際賽王牌甜瓜、還有無解中距離死神的杜蘭特(Kevin Durant)，還有願意做苦工的蓋伊(Rudy Gay)、勒夫(Kevin Love)。而今年的陣中缺乏穩定中距離得分供輸，也缺少能在側翼持球單打的角色，除了巴恩斯之外，美國沒有第二選項。

比身材厚度、禁區強攻扛不贏對手，比鋒線得分穩定度有佔不了便宜，即便此行出發中國前，各界早就對這支美國隊抱持守優於攻的評價，但是沒想到，這批球員也未免太貧攻了，是罕見的全NBA球員組成，卻得分點不足的窘境。

經過這次選材在各位置上的缺失，以及各隊大咖陸續退隊的影響之下，果真重創美國男籃的形象。而這筆帳美國勢必會在明年的東京奧運，用夢幻隊的陣容討回世界籃壇霸主的顏面。

防守端不適應 國際流行的區域聯防

攻守兩端，美國既不適應，也打不出國際賽場流行的區域聯防，因應業餘規則，與犯規次數的限制，各國多採取區域聯防來鞏固防守圈，但這批球員在NBA當中習慣的還是一對一單防，再用運動能力輔以協防。但是在這種短期國際賽，對手的習性都還摸不清楚的時候，職業賽場上的防守習性卻會讓球員們在防守端，面對到對手的團隊流暢導球，更疲於奔命。

美國隊的防守型態，與陣式變化的時機，也許教練團、情蒐人員在面對不同國家時，要採取更積極的作為。世界籃球潮流越來越國際化，幾乎每支球隊都有NBA球員坐鎮，他們與美國本土籃球實力差距的縮小，透過這次世界盃再次震撼世人。

既然已成史上戰績最差的美國隊，無關最終排名，得把扛著USA三個大字的責任在最後一場球賽盡情釋放，面對到波蘭的第七名之爭，美國隊總該認真個一場好球，替本屆世界盃之旅畫下句點了吧。

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