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世籃賽／爭冠夢碎 塞爾維亞為何雷聲大雨點小？

2019-09-12 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

本屆籃球世界盃奪冠呼聲最高的塞爾維亞先在十六強賽輸給了西班牙，接著又在八強賽不敵阿根廷而無緣四強，只能去打五到八名的排位賽。這支才剛壓過美國等世界各家籃球強權，一度爬上FIBA全球戰力排名第一的塞爾維亞國家隊，在今年賽事中的表現為何是雷聲大雨點小？

塞爾維亞在8強賽以87：97慘敗給阿根廷，無緣晉級四強。 美聯社
塞爾維亞在8強賽以87：97慘敗給阿根廷，無緣晉級四強。 美聯社
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先來看看這雷聲是怎麼大起來的。

一直以來，塞爾維亞都是以團隊運動為重點發展主軸，像是籃球、排球和水球都有奧運奪牌的實績，個人運動項目上雖不見得能夠保持在世界頂尖的位置，但近年來仍有像喬柯約奇這樣的奇才長期在網壇稱霸。

而從過往的歷史來看，塞爾維亞強大的籃球實力確實其來有自，身為前南斯拉夫聯邦的核心主幹，這個在巴爾幹半島的內陸國家從七○年代開始就展現了深厚的籃球能量，而在籃球走向全球化之後，組成前南斯拉夫的幾個主要國家，更開始向美國輸出大量優秀的籃球員。到2018年6月為止，共有六十六名NBA退休或現役球員來自這個地區，其中又以塞爾維亞的28人最多，其次則是克羅埃西亞的20人。

來自克羅埃西亞的名將之中，當然就屬90年代公牛的庫柯奇最出名，而塞爾維亞則是在21世紀初，靠著中鋒狄瓦茲和小前鋒史托傑柯維奇這一裡一外的超級鋒線，重新擦亮了前南斯拉夫老大哥的招牌。搭配韋伯、畢比及克里斯提在國王組成了五虎，打出了前所未見的華麗風格。

前國王名將狄瓦茲(左)和史托傑柯維奇(右)都是來自塞爾維亞的球員，狄瓦茲在上周正...
前國王名將狄瓦茲(左)和史托傑柯維奇(右)都是來自塞爾維亞的球員，狄瓦茲在上周正式進入籃球名人堂。 歐新社資料照片
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當然，這些塞爾維亞球員之中也有人在NBA打不出應有的名堂，最有名的例子大概就是2003年的選秀榜眼米里西奇，那年活塞放棄了甜瓜、波許和韋德等一票準名人堂球員，將第二順位籤押寶在米里西奇身上，結果卻是慘賠收場。直到去年約柯奇在金塊大爆發，才又讓塞爾維亞出產的中鋒重新站上全明星舞台。

塞爾維亞的團體運動傳統，讓他們產出了許多出色的一線球星，即使飽經戰亂及政治動盪，這個身處歐洲火藥庫的巴爾幹半島國家卻硬是在資源缺乏的情況下，承繼了前南斯拉夫解體後留下的籃球盛名。至於這樣的籃球傳統是怎麼形成的，許多運動發展及社會歷史學者曾從制度、社會背景及球員的天生條件做出解釋。除此之外，塞爾維亞之所以能夠擠下美國成為全球排名第一的強權，還有三點值得補充。

第一是他們紮實的籃球觀念。塞爾維亞是以防守為先，從約柯奇自述個人的籃球養成過程中，球員和教練都認為比分在五十到六十分之間的結果，才有可能打出真正的好比賽。這並不是說塞爾維亞的籃球思維只是一味拖延對手的節奏來壓低比分拿勝，反而因為重視防守的關係，球員們在面對強大防守的情況下更懂得如何以團隊的小組配合製造空檔。當年的狄瓦茲以不可思議的傳球，在NBA賽場上將中鋒策應的威力上推到另一個層次，就是來自於這樣的觀念。

金塊主力中鋒約柯奇(右)表示在塞爾維亞學到防守至上的觀念。 美聯社
金塊主力中鋒約柯奇(右)表示在塞爾維亞學到防守至上的觀念。 美聯社
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第二是他們優良的教練傳統。從五○年代的尼可立奇開始，到六○年代的澤拉維察，八○年代的伊柯維奇，幾乎每一個世代，塞爾維亞都有一名世界級的籃球教練，能把國家隊帶到另一個境界，逐步完成稱霸歐洲，打敗美國隊，以及拿下世界冠軍的目標。

第三是他們具有遠見的國際合作。當年NBA前總裁史騰和FIBA前秘書長史坦柯維奇共同決定讓兩大籃球組織展開合作交流，並將職業聯盟及業餘國家隊之間的界限鬆綁，除了造就92年巴塞隆納奧運夢幻隊的媒體風潮之外，也將籃球的世界地位推上前所未有的頂峰。史坦柯維奇正是出身塞爾維亞的傳奇人物，而在他的推動之下，也讓塞爾維亞的籃球在國內及世界取得發展的先機和動力。

有了這樣的背景加持，加上今年NBA球星雲集陣中，塞爾維亞在美國組隊不順的情況下，順勢成了奪冠的大熱門。只是沒想到，這一切在十六強就變了調，雷聲極大的塞爾維亞開始雨點變小。

為何會有這樣的轉折？首先，擁有本屆世界盃最高的平均身高，塞爾維亞光是靠著空優，就足以在預賽輕鬆壓過實力不佳的對手。有三場比賽的平均勝分超過四十分，一路幾乎是沒有遇到對手頑抗就順利開抵十六強大關，少了有質量的對抗，讓他們無從培養短期錦標賽最需要的應變力，專注力及凝聚力。

十六強賽對上西班牙，才算是塞爾維亞第一次遇上硬底子的對手。不過在心理準備狀況不足的情況下，主戰中鋒約柯奇在第三節時的一次情緒失控，不只被驅逐出場，也連帶地丟掉了一場可能有望逆轉的比賽。這一輸球，八強淘汰賽的對手從好打的波蘭，變成了五連勝的阿根廷，塞爾維亞賽前的心理壓力明顯浮現。

約柯奇(右三)在今年NBA季後賽帶領金塊跟馬刺、拓荒者各苦戰7場已是非常辛苦，在...
約柯奇(右三)在今年NBA季後賽帶領金塊跟馬刺、拓荒者各苦戰7場已是非常辛苦，在世籃賽從預賽對義大利開始，對手又一直故意去激怒他，可能都是影響到他無法正常發揮的原因。 歐新社
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其次，在面對阿根廷的關鍵戰役之中，塞爾維亞並未能打出應有的防守基本功，反而試著要在進攻上壓過對手。雖然三名NBA主力約柯奇、別利察和波丹格維奇聯手拿了55分，沒想到阿根廷的手風更順，尤其老將史柯拉屢屢拿下關鍵分數，最終讓失去攻守平衡的塞爾維亞跌出四強。

最後，塞爾維亞在國際賽畢竟還是需要他們的王牌控衛特奧多西奇在陣，做為國家隊這幾年來的核心人物，在他因傷無法上場的情況下，塞爾維亞在團隊攻守上只能單純以約柯奇為主，配合波丹格維奇的外線攻堅，在縱深及變化上都少了很多可能，也讓塞爾維亞無法克服劣勢，展現出預期的戰力。

特奧多西奇(左)在NBA嚴重適應不良，但他是塞爾維亞主力控衛並且擔任隊長，才是球...
特奧多西奇(左)在NBA嚴重適應不良，但他是塞爾維亞主力控衛並且擔任隊長，才是球隊中真正的靈魂人物，這次世籃賽因腳傷無法出賽，也讓塞爾維亞戰力大打折扣。 歐新社資料照片
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原本在世界盃史上（含前身世錦賽），前南斯拉夫及南聯盟合計共五次奪冠，與美國並列最多。但在2010年之後，FIBA更改歷史成績認定，塞爾維亞不再繼承這些紀錄，目前仍是一冠未得。塞爾維亞主帥喬爾傑維奇從2013年接手以來，曾帶隊先在2014年世界盃拿下第二名，接下來又在2016的里約奧運奪銀，他被視為能接下塞國傳奇總教練的火炬。即使這次在世界盃跌了一跤，暫時還不會影響到他的執教地位，但這支國家隊接下來該怎麼以約柯奇為核心，去奪得隊史第一座世界盃冠軍，就只能再等四年才能分曉了。

塞爾維亞約柯奇

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
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