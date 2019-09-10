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世籃賽／塞、希兩強都栽了 美國隊看來更平凡？

2019-09-10 07:00特約記者李亦伸

擁有NBA最有價值球員「字母哥」安戴托昆波的希臘無緣2019籃球世界杯八強，爭冠排名第一的塞爾維亞被老辣西班牙宰了12分(69：81)，原本被視為兩支最可能擊敗美國的爭冠球隊，一支打包回家，一支率先破功。

塞爾維亞輸給西班牙之前，不但打出四連勝，平均每場勝分40.7分，被視今年世界杯夢幻球隊，場場輕鬆打，比美國更強大，奪冠呼聲更勝老美。但媒體和球迷都忽略，塞爾維亞贏安哥拉46分，勝菲律賓59分，贏波多黎各43分，這三個對手實力都很平凡甚至接近墊底，塞爾維亞只贏義大利15分，這是一場比較能看見真正實力和內容的比賽。

塞爾維亞固然有多位NBA好手助陣，但別忘了西班牙隊的小加索(左)才剛拿下NBA總...
塞爾維亞固然有多位NBA好手助陣，但別忘了西班牙隊的小加索(左)才剛拿下NBA總冠軍呢！ 美聯社
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面對團隊老練、經驗好、韌性十足的西班牙，塞爾維亞第一次在世界杯遇上麻煩就栽了。外線失準，只靠今年世界杯第一射手波格丹諾維奇單兵作戰，塞爾維亞第一中鋒約柯奇又在第三節被驅逐出場，情勢盡失。跟西班牙再打三次，塞爾維亞可能都不會輸，但輸了一場關鍵球，塞爾維亞可能甦醒，也可能被打出更大漏洞。

奪冠呼聲排名前四，被視為老美大敵的希臘更慘，預賽被巴西砍了一刀，16強又被老美69：53鎖死，摔出八強。安戴托昆波一如老美，NBA打法和球風、習慣，很難適應FIBA國際籃球，他雖然非常努力，願意為希臘付出、犧牲，但就是很難融入團隊，為希臘戰力加分。

希臘提前出局無緣八強，教練要負最大責任，團隊、組合、字母哥使用方法都出現問題，希臘的天賦、實力、球星和陣容深度應該足以讓他們出現在世界杯四強舞台。

字母哥(右)雖然是NBA的新科年度MVP，但打世籃賽無法融入希臘團隊之中，遇上美...
字母哥(右)雖然是NBA的新科年度MVP，但打世籃賽無法融入希臘團隊之中，遇上美國隊還是慘遭修理。 美聯社
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塞爾維亞輸球、希臘出局 重新看美國男籃啟發更多

1、美國一直被視為世界杯最大敵人，尤其是希臘、塞爾維亞、土耳其、西班牙、法國、澳洲，每一個對手遇上老美都會殺紅眼，拚勁和鬥志加倍，多少會增加老美競爭難度。

熱身賽澳洲給老美砍一刀，這一刀讓老美清醒，給NBA球員學習成長。預賽土耳其差一點撂倒老美，土耳其輸給自己和球運，也讓美國男籃更加戰戰兢兢，專注防守。

美國男籃在預賽第二戰跟土耳其殺得難分難解，直到延長賽才驚險贏球，這也讓美國隊驚醒...
美國男籃在預賽第二戰跟土耳其殺得難分難解，直到延長賽才驚險贏球，這也讓美國隊驚醒過來，接下來的比賽防守更為積極。 歐新社
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塞爾維亞如果真的跟老美一樣強大，被西班牙踹一腳後，他們會真正醒來，阿根廷vs.塞爾維亞之戰必然精采萬分。

2、老美一如以往奧運和世界杯，隨著比賽進行愈打愈好，團隊愈來愈緊密，同時更加適應FIBA國際籃球節奏和打法風格。塞爾維亞被捧的愈高，希臘愈被看好，都讓塞、希反而更看不見自己，甚至忽略對手和敵人。塞爾維亞從熱身賽到世界杯一路大勝、場場輕鬆打，遇上西班牙被老辣的鬥牛士軍團狠狠上一課，也只是剛剛好而已。

3、美國vs.希臘賽前一天，我在Eleven Sports電視專訪，我半開玩笑說：「美國如果連希臘都輸，就要游泳回美國，這不是開玩笑的…」。

美國隊的組成確實太平凡，沒有一線球星，沒有超級核心，內線也幾乎沒有牽制力和低位、背框能力，除了主控華克，其他配角幾乎都只是NBA功能性球員，他們需要教練磨合，需要自己去適應和調整，融入團隊，學習國際籃球打法和風格。

華克(右)在對希臘之戰攻下全隊最高的15分，對巴西之戰也攻下全隊最高的16分，要...
華克(右)在對希臘之戰攻下全隊最高的15分，對巴西之戰也攻下全隊最高的16分，要是他當初也退出美國隊，後果真讓人不敢想像。 美聯社
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美國隊這些NBA角色球員一旦組合不好、防守沒跟上、手感失溫，老美確實很可能在關鍵比賽輸球，尤其是面對西班牙、塞爾維亞、阿根廷時，這些球隊有豐富大賽經驗和國際籃球獨特風格，美國隊空間被大幅壓確，NBA球員若手感稍稍不好，隨時可能會有大麻煩。

塞爾維亞輸球，希臘被淘汰，老美再輕取巴西，你是否開始覺得美國男籃還是世界杯是最頂尖球隊？但最頂尖球隊不一定能在籃球世界杯奪冠，這就是今年世界杯最有趣看頭和聚焦。儘管我還是預測美國隊將會衛冕成功，不曾改變。

塞爾維亞希臘西班牙土耳其

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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