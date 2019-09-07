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世籃賽複賽／兩隊你來我往 西班牙67:60勝義大利

2019-09-07 01:20中央社 武漢6日綜合外電報導

西班牙埃爾南戈麥斯灌籃得分，全場攻下16分。 法新社
西班牙埃爾南戈麥斯灌籃得分，全場攻下16分。 法新社
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2019年世界盃籃球賽複賽J組今天西班牙對戰義大利，雙方一度陷入鏖戰難分軒輊，但西班牙終場仍以67比60擊退義大利取勝。

義大利陣中效力NBA聖安東尼奧馬刺的貝里內利（Marco Belinelli）一開賽就上籃得分，為球隊首開紀錄。義大利維持穩定手感持續進攻，一度將比數拉開至10分差距，逼得西班牙喊出暫停。

西班牙回過神後，效力丹佛金塊的前鋒埃爾南戈麥斯（Juancho Hernangomez）灌籃得分，打出一波攻勢逐漸回穩並拉近分差，隊友尤伊（Sergio Llull）在首節鐘響前抄截快攻上籃進帳兩分，將比數追平成18比18。

雙方你來我往互不相讓，西班牙陣中曾效力波特蘭拓荒者的費南德茲（Rudy Fernandez）一記三分球超前，兩隊各有領先高潮迭起，戰況陷入膠著，半場打完義大利以31比30小幅領先。

第3節開始，西班牙的埃爾南戈麥斯上籃得分率先發動攻勢，再補上一顆三分球試圖擴大分差，義大利也將比分咬得相當緊，3節打完兩隊戰成50比48，西班牙取得些微領先。

比賽來到第4節，義大利的貝里內利上籃得手追平比分，效力奧克拉荷馬雷霆的隊友賈里納里（DaniloGallinari）送上一記三分球，幫助球隊取得4分領先，也讓西班牙趕緊喊出暫停。

西班牙克拉佛（Victor Claver）隨後接過同隊的多倫多暴龍中鋒賈索（Marc Gasol）助攻，灌進兩分扳平比數，鳳凰城太陽控球後衛的隊友盧比歐（Ricky Rubio）再上籃得分，讓球隊一舉超前。

西班牙終場以67比60擊退義大利，收下勝利。

西班牙共有3名球員得分達兩位數，其中埃爾南戈麥斯攻下16分為全場最高，盧比歐繳出15分，賈索則僅有2分、4籃板的表現。

義大利賈里納里15分為全隊最高，並繳出2助攻、5籃板的成績。

至於今天16強賽的其他賽事，複賽I組的波蘭以79比74擊敗俄羅斯；阿根廷87比67打敗委內瑞拉；J組的塞爾維亞以90比47痛宰波多黎各。

另外，17名至32名的排名賽，伊朗以71比62擊敗安哥拉；奈及利亞83比66大勝象牙海岸；中國77比73擊退南韓；突尼西亞86比67勝過菲律賓。

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