世籃賽／大陸資源後勤滿分 可惜一代不如一代

大陸站在2019籃球世界杯舞台上，扮演東道主，目標2020東京奧運。姚明擔任大陸籃協主席和CBA大陸職籃董事長，一統天下，全面改革，挑戰僵化體制。

姚明籃球思路、格局和經營管理，都超越大陸籃球原本保守、制式、官僚作風，姚明夠分量，協調能力和智商過人，他正在努力把大陸籃球帶往更好的層次，建立更有序文化和基石。

姚明發揮「人有多大膽、地有多大產」的決心與行動力，想讓中國男籃擠進世界舞台，可惜最後還是事與願違。 美聯社 分享 facebook

但2019年世界杯大陸預賽1勝2敗，對波蘭該贏未贏，對委內瑞拉被必勝壓力壓垮，無緣16強複賽。大陸男籃2012年進入「易建聯時代」競爭力每況愈下，面對世界級球隊難有勝績不說，重大國際賽表現總不盡如人意。

預賽分組這支籤大陸抽得超級好運，但人算不如天算，只能怪自己不爭氣。檢討難免，大陸男籃面臨這樣窘況，教練、核心球星、訓練方式、聯賽文化都要承擔。

仔細看本屆世界盃男籃賽，大陸分明是抽到一支上上籤，如果跟日本、南韓或菲律賓換組，恐怕是一勝都拿不到。 擷圖自FIBA官方網站 分享 facebook

1、大陸教練李楠用兵保守，執教經驗太嫩，贏球壓力幾乎讓他喘不過氣，從教練到球員都承受歷史、民族、球迷、國家榮耀這麼大包袱，再出色世界級球星都會受到影響，更何況大陸這些球員在世界籃球舞台上都是一般般球員。

李楠執教經驗、格局、能力都太嫩，只敢用核心主力7-8人，戰局愈是僵持、危險，他愈保守固執，難以應變。對委內瑞拉之戰，後衛外線不穩，三分失靈，內線三支柱周琦、易建聯、王哲林又打不進去，李楠棄用鋒線、側翼，戰略、戰術、用人都自我限制，打不出優勢和團隊。用人效率不彰，教練要負最大責任。

大陸總教練李楠(中)經驗不足，在巨大壓力籠罩下用兵過於保守。 美聯社 分享 facebook

2、易建聯是大陸核心球星，也是過去六年大陸在國際賽表現最穩定球員和中心支柱，但易建聯不是227公分姚明，內線和禁區擁有世界級統治力。大陸圍繞易建聯打造球隊很正確，但隊友、配角、控球層級都不到位情況下，面對世界級球隊和關鍵比賽，大陸男籃發揮和臨場總是不如預期。

周琦對波蘭決勝期連續兩次失誤，顯示大陸球員在訓練和養成、競爭環境上的不足。號稱亞籃第一控球郭艾倫對委內瑞拉出賽19分鐘，7投0中，得1分0助攻的表現，同樣凸顯大陸籃球訓練和聯賽文化、球員成熟養成出現落差。

周琦和郭艾倫沒有天賦、努力問題，他們都是亞籃第一級球星，但遇見大場面和大比賽就「洩氣」的表現，叫人無言。

中國男籃都是CBA的頂尖球星，平常哪位不是走路有風，但在國際賽的表現卻總是容易失常。 美聯社 分享 facebook

3、大陸男籃能為一項比賽長期集訓4個月，打高水準訓練比賽至少30-40場，擁有無限資源和能力可以把世界級球隊找來對打+訓練，拉隊到美、歐找一級職業球隊訓練比賽，全世界大概只有中國大陸擁有這種資源和能力。

即使後勤支援和經費、政策達到100分，大陸男籃還是克服不了各種瓶頸，難以突破。

充沛的資源與華麗的包裝與團隊實力無法畫上等號，是鳳凰還是野雞一打就見真章，中國與亞洲男籃的困境還是無法突破。 美聯社 分享 facebook

4、大陸CBA職籃一級洋將平均年薪約200萬美元，這種水平相當歐洲職籃，亞洲籃球根本沒有競爭者。10幾年來CBA洋將薪水、球員牌子三級跳，除了燒錢、比闊、比牌子，究竟對CBA聯賽競爭力和賽事精采度帶來多少提升？對市場、收視和票房帶來多少助力？姚明是該好好想想。

大陸男籃政策下達，資源後勤經費百分百，一個口令一個動作，CBA已經有多支球隊每年固定要拉去打NBA季前熱身賽，大陸男籃也定期在NBA夏季聯賽出席，這一切都是「世界第一」，有錢好辦事，沒有一個國家隊能有如此豐富資源和政策能力。

君子豹變！姚明對中國男籃的改革未竟全功，還待(右)更加努力，面對有如豺狼虎豹的歐美球隊，CBA水準急需提升，不能投了那麼多錢只弄了隻石虎出來應戰。 歐新社資料照片 分享 facebook

大陸男籃現在還是連基本目標世界杯16強都打不進去，除了籃球運動屬性獨特和人種天賦差異，大陸人才和身高天賦，在世界籃球舞台不應該只有這樣能力和表現。

看看大陸，想想台灣，我們的籃球和政策好像什麼策略和戰略都沒有，只能隨遇而安，聽天由命，好壞看天。拋開競爭力、壓力和熱情，台灣籃球這種「無為不治」的安逸，是幸福還是悲哀？