2019世界盃籃球賽 16強複賽最新賽程與戰績表
|16強複賽
|I組
|K組
|球隊
|勝
|負
|球隊
|勝
|負
|阿根廷
|1
|0
|塞爾維亞
|1
|0
|波蘭
|1
|0
|西班牙
|1
|0
|委內瑞拉
|0
|1
|義大利
|0
|1
|俄羅斯
|0
|1
|波多黎各
|0
|1
|K組
|L組
|球隊
|勝
|負
|球隊
|勝
|負
|美國
|1
|0
|法國
|1
|0
|巴西
|1
|0
|澳洲
|1
|0
|希臘
|0
|1
|立陶宛
|0
|1
|捷克
|0
|1
|多明尼加
|0
|1
|17~32名排名賽
|M組
|N組
|球隊
|勝
|負
|球隊
|勝
|負
|奈及利亞
|1
|0
|突尼西亞
|1
|0
|中國
|1
|0
|安哥拉
|1
|0
|象牙海岸
|0
|1
|伊朗
|0
|1
|韓國
|0
|1
|菲律賓
|0
|1
|O組
|P組
|球隊
|勝
|負
|球隊
|勝
|負
|土耳其
|1
|0
|德國
|1
|0
|紐西蘭
|1
|0
|加拿大
|1
|0
|蒙特內哥羅
|0
|1
|約旦
|0
|1
|日本
|0
|1
|塞內加爾
|0
|1
|*I~L組為16強複賽，帶進預賽交手成績
*M~P組為17~32名排名賽
|預賽賽程
|日期
|組別
|時間
|客隊
|比數
|主隊
|轉播
|9/6(五)
|I
|16:00
|波蘭
|16強
|俄羅斯
|Eleven Sports1、2
|20:00
|阿根廷
|16強
|委內瑞拉
|Eleven Sports2
|J
|16:30
|塞爾維亞
|16強
|波多黎各
|20:30
|西班牙
|16強
|義大利
|M
|16:00
|奈及利亞
|17~32名
|象牙海岸
|20:00
|中國
|17~32名
|韓國
|N
|16:00
|安哥拉
|17~32名
|伊朗
|20:00
|突尼西亞
|17~32名
|菲律賓
|9/7(六)
|K
|16:30
|巴西
|16強
|捷克
|20:30
|美國
|16強
|希臘
|Eleven Sports1
|L
|16:00
|澳洲
|16強
|多明尼加
|20:00
|法國
|16強
|立陶宛
|O
|15:30
|紐西蘭
|17~32名
|日本
|19:30
|土耳其
|17~32名
|蒙特內哥羅
|P
|16:00
|加拿大
|17~32名
|約旦
|20:00
|德國
|17~32名
|塞內加爾
|9/8(日)
|I
|16:00
|委內瑞拉
|16強
|俄羅斯
|20:00
|波蘭
|16強
|阿根廷
|J
|16:30
|波多黎各
|16強
|義大利
|20:30
|西班牙
|16強
|塞爾維亞
|M
|16:00
|象牙海岸
|17~32名
|韓國
|20:00
|中國
|17~32名
|奈及利亞
|N
|16:00
|突尼西亞
|17~32名
|安哥拉
|20:00
|伊朗
|17~32名
|菲律賓
|9/9(一)
|K
|16:30
|捷克
|16強
|希臘
|20:30
|美國
|16強
|巴西
|L
|16:00
|多明尼加
|16強
|立陶宛
|20:00
|法國
|16強
|澳洲
|O
|15:30
|日本
|17~32名
|蒙特內哥羅
|19:30
|土耳其
|17~32名
|紐西蘭
|P
|16:00
|約旦
|17~32名
|塞爾加爾
|20:00
|德國
|17~32名
|加拿大
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