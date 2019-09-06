親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

700萬可買台北店面！東區名店城租金砍一半仍乏人問津

運動筆記【筆記志療師】走路內八外八只是姿勢習慣問題？可能是梨狀肌凸搥了【教練！我想跑步！】跑課表以外最重要的事：熱身與收操
健行筆記干卓萬下武界-雪白高山小胖子也能很山林－銀河洞步道
NBA精彩演出- Kemba Walker小組賽三大好球精彩演出- Giannis_Antetokounmpo 小組賽三大好球

2019世界盃籃球賽 16強複賽最新賽程與戰績表

2019-09-06 14:40聯合新聞網 整理

截圖自@Basketball World Cup官方推特
截圖自@Basketball World Cup官方推特
分享

16強複賽
I組K組
球隊球隊
阿根廷10塞爾維亞10
波蘭10西班牙10
委內瑞拉01義大利01
俄羅斯01波多黎各01

K組L組
球隊球隊
美國10法國10
巴西10澳洲10
希臘01立陶宛01
捷克01多明尼加01


17~32名排名賽
M組N組
球隊球隊
奈及利亞10突尼西亞10
中國10安哥拉10
象牙海岸01伊朗01
韓國01菲律賓01

O組P組
球隊球隊
土耳其10德國10
紐西蘭10加拿大10
蒙特內哥羅01約旦01
日本01塞內加爾01

*I~L組為16強複賽，帶進預賽交手成績

*M~P組為17~32名排名賽

預賽賽程
日期組別時間客隊比數主隊轉播
9/6(五)I16:00波蘭16強俄羅斯Eleven Sports1、2
20:00阿根廷16強委內瑞拉Eleven Sports2
J16:30塞爾維亞16強波多黎各 
20:30西班牙16強義大利 
M16:00奈及利亞17~32名象牙海岸 
20:00中國17~32名韓國 
N16:00安哥拉17~32名伊朗 
20:00突尼西亞17~32名菲律賓 
9/7(六)K16:30巴西16強捷克 
20:30美國16強希臘Eleven Sports1
L16:00澳洲16強多明尼加 
20:00法國16強立陶宛 
O15:30紐西蘭17~32名日本 
19:30土耳其17~32名蒙特內哥羅 
P16:00加拿大17~32名約旦 
20:00德國17~32名塞內加爾 
9/8(日)I16:00委內瑞拉16強俄羅斯 
20:00波蘭16強阿根廷 
J16:30波多黎各16強義大利 
20:30西班牙16強塞爾維亞 
M16:00象牙海岸17~32名韓國 
20:00中國17~32名奈及利亞 
N16:00突尼西亞17~32名安哥拉 
20:00伊朗17~32名菲律賓 
9/9(一)K16:30捷克16強希臘 
20:30美國16強巴西 
L16:00多明尼加16強立陶宛 
20:00法國16強澳洲 
O15:30日本17~32名蒙特內哥羅 
19:30土耳其17~32名紐西蘭 
P16:00約旦17~32名塞爾加爾 
20:00德國17~32名加拿大 

U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

世籃賽／大陸資源後勤滿分 可惜一代不如一代

2019-09-06 07:00

世籃賽／有驚無險保全勝 美國隊考驗複賽才開始

2019-09-06 07:00

世籃賽／輸美53分 日本教頭：亞洲與世界的差距

2019-09-06 09:40

世籃賽／16強戰字母哥 波波維奇：他是國家英雄

2019-09-06 10:05

世籃賽／16強首戰強碰「字母哥」 華克：平常心看待

2019-09-06 13:10

世籃賽／德國一哥表現遭批評 施羅德：我不介意

2019-09-06 12:25

世籃賽／塞爾維亞教頭出奇招 約柯奇化身板凳暴徒

2019-09-06 12:17

世籃賽／大陸戰南韓拚奧運門票 日本八村壘提早收工

2019-09-06 12:05

世籃賽／16強戰力榜塞爾維亞居龍頭 美國又遭澳洲擠下

2019-09-06 11:01

世籃賽／只剩10人 美國仍打爆日本全勝進16強

2019-09-05 23:45

世籃賽／16強全數出爐 美國輕取日本全勝晉級

2019-09-05 22:57

世籃賽／5人得分上雙退土耳其 捷克收E組晉級門票

2019-09-05 18:58

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-09-05 17:00

世籃賽／盼美國隊累積經驗 波總：贏土耳其只是幸運

2019-09-05 16:25

世籃賽／美國隊贏球步步驚心 華克：仍需努力提升

2019-09-05 16:15

世籃賽／伊朗糾纏西班牙 小加索跳出終結比賽

2019-09-05 12:15

世籃賽／委國退大陸首度晉級 教頭：歷史性一天

2019-09-05 11:37

ABL／噴射機加盟 寶島夢想家簽下張宗憲

2019-09-05 10:24

世籃賽／泰托姆先休5日 缺席兩戰下周複診

2019-09-05 09:08

世籃賽／地主希望變絕望 易建聯：目標還是東奧

2019-09-05 08:04

世籃賽／地主大陸無緣16強 14支晉級球隊出爐

2019-09-05 00:10

世籃賽／大陸隊不敵委內瑞拉 無緣16強

2019-09-04 21:59

世籃賽／等不到開胡 菲律賓OT飲恨安哥拉

2019-09-04 20:24

SBL／洋將選秀10月舉行 帕克督軍尋覓歸化人選

2019-09-04 16:35

世籃賽／奪冠是唯一目標 透納：美國隊很團結

2019-09-04 16:29

WNBA／柏德整季報銷 不放棄奧運夢

2019-09-04 13:41

世籃賽／12隊提前晉級16強 8隊爭取剩餘名額

2019-09-04 13:25

世籃賽╱ 中國拚出線 非贏委內瑞拉不可

2019-09-04 12:53

世籃賽／施羅德下半場失準 德國爆冷遭淘汰

2019-09-04 11:52

世籃賽／泰托姆傷左腳踝 自評狀況不嚴重

2019-09-04 09:12

世籃賽／巴西教頭動腦半年 派39歲老將擋字母哥

2019-09-04 07:48

世籃賽╱日本2連敗 八村壘：輸在籃板與防守

2019-09-04 00:02

世籃賽／土耳其關鍵4罰落空 美國險勝臉色凝重

2019-09-03 23:09

世籃賽／八村壘21分難回天 日本2連敗晉級渺茫

2019-09-03 18:35

世籃賽／賀史柯拉寫紀錄 吉諾布里：謝謝你隊長

2019-09-03 17:03

世籃賽／美國男籃冠軍之路 要注意哪些絆腳石？

2019-09-03 07:00

黃金世代最後一搏 西班牙戰力不容小覷

2019-09-01 12:40

後帕克時代的考驗 法國世籃賽盼更上層樓

2019-09-01 12:15

日本男籃實力大暴衝 已接近澳洲、大陸、伊朗

2019-08-13 07:00
看更多

熱門文章

中職／猿隊要賣給誰？ 傳樂天有意出手

2019-09-05 18:07

U18世青賽／中華提前7局12:0宰澳洲 複賽3勝1負並列首位

2019-09-06 12:58

NBA／五大最難防守球員 巴恩斯：布萊恩排第一

2019-09-05 20:17

世籃賽／輸美53分 日本教頭：亞洲與世界的差距

2019-09-06 09:40

NBA／爆自家品牌糗事 鮑爾：鞋子根本炸開了

2019-09-05 16:07

世籃賽／大陸資源後勤滿分 可惜一代不如一代

2019-09-06 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

世籃賽／16強全數出爐 美國輕取日本全勝晉級

2019-09-05 22:57

世籃賽／16強戰字母哥 波波維奇：他是國家英雄

2019-09-06 10:05

世籃賽／有驚無險保全勝 美國隊考驗複賽才開始

2019-09-06 07:00

U18世青賽／中華上屆輸澳 派林昱珉討回顏面

2019-09-05 18:13

U18世青賽／陳柏毓6局7K壓制 中華棒打韓復仇

2019-09-05 15:15

U18世青賽／觸身球傷了第4棒 李灝宇恐難再戰

2019-09-06 09:58

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-09-05 17:00

NBA／正式續簽火箭 葛登：我們想要奪冠

2019-09-05 16:07

世籃賽／盼美國隊累積經驗 波總：贏土耳其只是幸運

2019-09-05 16:25

U18世青賽／日本奧川恭伸總算亮相 對加拿大先發

2019-09-05 16:35

U18世青賽／陳柏毓「吃泡菜」 為去年亞青報仇

2019-09-05 17:18

MiLB／扛3A晉級戰先發 江少慶搭機無關大聯盟

2019-09-06 10:53

日職／宋家豪中繼化解危機 連續8場出賽無失分

2019-09-05 20:29

U18世青賽／李灝宇猛打賞卻挨砸 對澳出賽未知

2019-09-05 16:01

U18世青賽／中華隊嗑泡菜 陳柏毓曲球讓對手「站著看」

2019-09-05 23:25

世籃賽／只剩10人 美國仍打爆日本全勝進16強

2019-09-05 23:45

世籃賽／5人得分上雙退土耳其 捷克收E組晉級門票

2019-09-05 18:58

NBA／布萊恩欽點最難纏防守者 艾倫無奈竟遭外媒無視

2019-09-06 12:22

世籃賽／16強戰力榜塞爾維亞居龍頭 美國又遭澳洲擠下

2019-09-06 11:01

中職／猿隊轉賣進度 聯盟未接獲訊息

2019-09-05 18:13

世籃賽／大陸戰南韓拚奧運門票 日本八村壘提早收工

2019-09-06 12:05

台北羽賽／周天成狀態回穩 直落二晉男單8強

2019-09-05 20:46

MLB／王維中轉到海盜首戰 拿本季第2勝

2019-09-05 23:33

世籃賽／塞爾維亞教頭出奇招 約柯奇化身板凳暴徒

2019-09-06 12:17

世籃賽／德國一哥表現遭批評 施羅德：我不介意

2019-09-06 12:25

美網／20年10度進決賽 小威拚大賽24冠差一步

2019-09-06 09:05

中職／味全龍首場練習賽 19日出戰四川蛟龍隊

2019-09-06 13:07

MLB／楚奧特45轟追上全壘打王 天使還是輸了

2019-09-06 10:13

NBA／淪土耳其最大罪人 騎士仍有意提前續約歐斯曼

2019-09-06 12:30

U18世青賽／中華隊全員得分 提前7局打垮澳洲

2019-09-06 14:03

MLB／金布洛爾肘發炎 小熊卡位季後賽少終結者

2019-09-06 07:00

MLB／大都會台灣日倒數 蔡阿嘎開球活動滿檔

2019-09-05 16:25

NBA／網友合成驚人肌肉照 卡盧索自爆收到藥檢通知

2019-09-06 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top