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世籃賽╱ 中國拚出線 非贏委內瑞拉不可

2019-09-04 12:53世界日報 體育新聞組╱綜合報導

大陸隊想晉級16強，小組賽最後一役對委內瑞拉非贏不可。 美聯社
大陸隊想晉級16強，小組賽最後一役對委內瑞拉非贏不可。 美聯社
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想要在世界杯取得分組前二的晉級資格，中國男籃4日的小組最終戰碰委內瑞拉，非勝不可。中國隊主力球星易建聯表示，「現在要做的，就是將全部注意力集中到下一場比賽上。」

易建聯連兩戰都攻下全隊最高分，他仍對晉級下一輪有信心，「我們一直相信自己，我們一整個夏天都在訓練、付出，到最後一場小組賽，我們最重要就是要自信。」

對陣波蘭隊的遺憾失利，讓中國男籃的小組出線形勢變得極為嚴峻。A組波蘭隊兩戰全勝，提前鎖定了一個16強席位，中國隊與委內瑞拉隊均是1勝1負，簡言之，下一場誰獲勝，誰就能進16強，而輸球的一方則只能參加17-32名的排位賽。

委內瑞拉隊並不是一個好打的對手，在強手林立的美洲區能夠突圍，本身就說明了這支隊伍的實力。委內瑞拉隊目前世界排名第20，高出中國隊整整10位。委內瑞拉隊中並沒有大牌NBA球員，但曾在2015年美錦賽中，在準決賽和決賽先後擊敗了大牌雲集的加拿大隊和阿根廷隊奪冠。

對中國隊而言，除了發揮身高優勢、打出自己的節奏之外，如何快速走出上一場失利的陰影將是關鍵，生死戰不僅是技戰術問題，更是心理問題。在上一場比賽失利後，中國隊主教練李楠就表示，球隊在細節問題上的處理是失敗因素之一，但世界杯還沒結束，中國男籃希望猶存，要趕快把失誤拋在腦後。

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