世籃賽╱八村壘奪21分做白工 日本仍吞2連敗

2019-09-04 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



八村壘攻下21分6籃板4助攻，可惜獨木難撐大局。 （美聯社） 分享 facebook 世界盃男籃賽Ｅ組賽事，日本昨天與捷克進行晉級關鍵戰，混血前鋒八村壘雖拿下全隊最高的廿一分，但仍遭到捷克三分砲火轟炸，終場以七十六比八十九吞下二連敗。美國隊在延長賽以九十三比九十二擊敗土耳其。

雖然身為亞洲新興強權，但日本這次在世界盃仍遭歐美球隊震撼教育，首戰以十九分差距不敵土耳其，昨天與捷克之戰前三節靠田中大貴、八村壘與渡邊雄太聯手發揮、緊咬比分，但第四節體力下滑，加上歸化中鋒費澤卡斯五犯離場，終場以十三分差距吞下分組賽二連敗。

八村壘昨天在捷克球員的防守包夾下，仍拿下全隊最高的廿一分、六籃板、四助攻，對於球隊二連敗，他認為，籃板鞏固與防守仍是輸球主因，「我們開賽打得不錯，但對手在第三節掌握節奏，我們卻無法阻止這一點。我知道他們會用這種（包夾）方式對抗我，而我也努力在克服，但無法從中抓下進攻籃板，我們想要贏球，就必須改善籃板問題。」

至於由「字母哥」安戴托昆波領軍的希臘，昨天在與巴西之戰上半場雖領先十分，第三節被對手拉出單節廿六比十三的攻勢逆轉，希臘在終場前有機會靠三罰追平比數，但遭巴西卡柏克洛「神來一撥」，終場巴西以七十九比七十八險勝。