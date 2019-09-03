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世籃賽／美國男籃冠軍之路 要注意哪些絆腳石？

2019-09-03 07:00特約記者李亦伸

人們總習慣說，「全世界籃球其實都一樣，重視團隊合作，個人基本動作是基礎，籃球就是團隊運動」。但真正的現實：世界籃球其實都不一樣。尤其是NBA籃球和國際籃球，打法、團隊、結構和風格有很大不同。NBA籃球也重視團隊合作+防守，但NBA由於比賽規則、娛樂屬性和職業運動文化，NBA更重視英雄球、一對一單打和球星決勝。

國際籃球跟NBA比賽最大不同是：國際籃球比NBA更重視團隊與個人的聯結和戰術執行，國際籃球甚至更重視三分外線投射，那些在NBA只是小配角或角色球員，但回到國家隊往往變成國際賽很難阻擋的「超級巨星」，球隊戰術體系、執行力和團隊，讓他們變成完全不同檔次的球員。

國際籃賽重視戰術執行與團隊合作，進攻上對三分球有很大的倚賴，像阿根廷長期以來就是...
國際籃賽重視戰術執行與團隊合作，進攻上對三分球有很大的倚賴，像阿根廷長期以來就是箇中強手。 美聯社
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捷克201公分後衛薩托蘭斯基(華盛頓巫師)，澳洲控球後衛戴拉維多法(密爾瓦基公鹿)，澳洲後衛米爾斯(聖安東尼馬刺)，土耳其前鋒伊利亞索瓦(密爾瓦斯公鹿)都是典型例子。這些NBA球員回到國家隊，戰力加成，比賽統治力加分，像塞爾維亞、希臘、西班牙就被視為美國男籃衛冕2019年籃球世界杯三大主要敵人。

塞爾維亞有金塊中鋒約柯奇、國王射手波格丹諾維奇、國王前鋒畢耶利察，76人中鋒馬揚諾維奇，今年籃球世界杯奪冠排名第一，爭冠聲勢勝過美國。希臘由NBA上季MVP公鹿前鋒安戴托昆波領軍，安戴托昆波在國際賽是不是完全無法阻擋，很快就能得到解答。

塞爾維亞由金塊隊主將約科奇(左)領軍，陣中還有波格丹諾維奇、馬揚諾維奇等好手，是...
塞爾維亞由金塊隊主將約科奇(左)領軍，陣中還有波格丹諾維奇、馬揚諾維奇等好手，是他們打敗美國隊，也不會讓人感到驚奇。 新華社
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NBA美國男籃爭冠+衛冕最大絆腳石，除了本身比賽態度和專注力之外，美國隊最大絆腳石是：國際賽打法不同於NBA，戰術執行力、比賽打法也跟NBA不一樣，許多在NBA只是角色球員的配角，在國際賽往往如魚得水，可以轟得美國七暈八素。澳洲在熱身賽擊敗美國，就是米爾斯傑作，他砍進30分，其中第四節砍了三個三分球一共得13分。

美國首勝勝捷克，捷克後衛薩托蘭斯基能控、會切、擅傳，自己能得分，又有對位優勢，還能為隊友創造機會，在捷克團隊戰術體系中，薩托蘭斯基就像湖人前鋒詹姆斯一樣存在。美國隊派出後衛史馬特、米契爾、布朗輪流伺候薩托蘭斯基，利用身體強度和各種協防減少他的破壞力和得分。

捷克後衛薩托蘭斯基(右)在巫師隊時只是沃爾的替補，上季獲得大量先發機會，平均每場...
捷克後衛薩托蘭斯基(右)在巫師隊時只是沃爾的替補，上季獲得大量先發機會，平均每場不過只有8.9分、5.0助攻，但在昨天的比賽卻讓美國隊相當頭痛。 美聯社
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未來美國面對塞爾維亞、希臘、西班牙，或者是法國、澳洲這種世界杯一級球隊，美國男籃必須要打得更出色、防守更有效率，才能履險過關。美國隊如果只是打出對捷克這樣的攻防水平，惡戰難免。

希臘主體在安戴托昆波身上，太過依靠英雄球，以球星為帶動能力，接下來也是希臘必須要克服的挑戰。球星和英雄球都能為球隊加分，但更大關鍵還是在團隊戰力的總體發揮，希臘因為安戴托昆波的存在和出色統治力，一旦球權、戰術過度集中在安戴托昆波身上，希臘同樣會在國際賽遇上困難甚至翻船。

希臘隊陣中雖然有NBA年度MVP安戴托昆波(中)，但球隊太倚靠他個人的球技，團隊...
希臘隊陣中雖然有NBA年度MVP安戴托昆波(中)，但球隊太倚靠他個人的球技，團隊戰力並不被看好。 美聯社
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澳洲在熱身賽擊敗美國，靠的就是團隊合作+英雄球，同時充分掌握美國隊稍稍鬆懈的那幾波攻防，一擊奏效。除了出色戰術執行力、團隊攻防和英雄球，更需要幾分運氣，才有可能擊敗NBA球員組成的美國男籃。

美國男籃總教練波波維奇仍在努力協助美國球員克服打國際賽習慣，建立更好團隊默契和攻防組織，適應國際賽節奏和打法，因為那跟NBA是很大不同的籃球。國際賽進攻節奏和出手非常簡潔、快速，讓人措手不及，球權也不會一直停留在球星身上，這是美國隊在攻防兩端都要馬上解決的打球慣性。

美國隊在首戰輕取捷克，但接下來的比賽可能會越來越辛苦，提早適應國際賽的節奏才能擊...
美國隊在首戰輕取捷克，但接下來的比賽可能會越來越辛苦，提早適應國際賽的節奏才能擊敗其他強敵。 美聯社
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波波維奇正努力搬開美國男籃衛冕的絆腳石，預賽第二戰對土耳其，美國男籃得分必須破百，勝分必須在25分以上，防守必須要打得接近完美，美國男籃才能宣告：我們準備好了。

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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