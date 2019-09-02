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ABL／楊敬敏加盟夢想家 期待對決林志傑

2019-09-02 12:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

楊敬敏簽約加盟寶島夢想家。圖／寶島夢想家提供
楊敬敏簽約加盟寶島夢想家。圖／寶島夢想家提供
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ABL寶島夢想家今日宣布簽下35歲「阿美戰士」楊敬敏，新球季將與效力富邦勇士的「野獸」林志傑互別苗頭，楊敬敏表示，「很期待能跟老戰友對決，我們將全力以赴，希望可以呈現高張力、強度的比賽給台灣球迷們看。」

楊敬敏擁有9年SBL及7年的CBA資歷，他的到來將為球隊提升二、三號位置戰力更有利於球員調度。旅外長達7年，家人是楊敬敏返台再續籃球生涯主因，坦言上個賽季尾段時就有回家的想法。

夢想家領隊陳建州是這次招募楊敬敏加盟成功的關鍵，陳建州表示，早在CBA球隊向楊敬敏招手時，就積極展開招募，盼楊敬敏將CBA的經歷所學，帶回來給台灣籃球的後輩們，「能與他再次奮戰，也算是再續前緣，現在他成為老大哥了，再回到這為台灣籃球一起努力。」

楊敬敏簽約加盟寶島夢想家。圖／寶島夢想家提供
楊敬敏簽約加盟寶島夢想家。圖／寶島夢想家提供
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楊敬敏將和田壘陳世念「黃金世代」成員當隊友，他坦言家庭和小孩是最大考量，「感受到球團釋出最大誠意，盡量配合我，使我能全心在球場上發揮。」楊敬敏也觀察到ABL的碰撞高強度，自己也會盡快適應。

夢想家也預告補強尚未結束，先前「台灣噴射機」張宗憲曾在IG分享和田壘、田壘、陳世念、楊敬敏以及陳建州練球照片，動向明朗，預料加盟寶島夢想家只是時間早晚問題。

楊敬敏田壘陳世念

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