世籃賽／首戰強碰地主中國 象牙海岸有動力、沒壓力

2019-08-31 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



象牙海岸先前曾與中國CBA球隊進行熱身賽，圖右為隊長艾迪。 新華社 分享 facebook 世界盃男籃賽今天晚間點燃戰火，其中象牙海岸將在首場比賽碰上地主中國大陸，這也是他們繼2010年的土耳其世錦賽後，第二次在開幕戰中就碰上地主球隊，讓象牙海岸隊長艾迪（Guy Landry Edi）直言，球隊不僅沒壓力，還充滿十足動力。

象牙海岸男籃在今年世界盃開底前夕，因為國內籃協無法支應先前承諾給國家男籃隊的獎金，一度面臨球員罷賽的狀況，所幸這樣的問題在世界盃開打前和平落幕；但這次世界盃與地主大陸、波蘭與委內瑞拉分在同組的他們，要從分組賽出線難度依舊相當高。

雖然象牙海岸將在首日的首場比賽就對上地主，但教練波維亞（Paolo Povia）表示，全隊並沒有因此過度緊張，「因為我們認為自己已經做好準備，實在不需要再為彼此製造緊張。」

2010年曾隨隊前往土耳其參加世錦賽的隊長艾迪也表示，球隊在9年前世錦賽開幕對戰土耳其的經驗，將有助於他們今天的比賽，「我告訴我們年輕的隊友們，這樣的經歷是有點瘋狂的，因為主場球迷會給我們很大的壓力，並試圖影響我們的發揮，跟他們說這些不是要讓他們緊張，而是要保持專注。」

象牙海岸這次並未徵召國內球迷最熟悉的前SBL洋將賀夫（Herve Lamizana）出征，實力也被認為是A組中最弱的，不過艾迪強調團隊氣氛仍是絕佳，「我們就像是一家人一樣，沒有人因此害怕、膽怯，大家都帶著夢想前來參加世界盃，儘管各界都不看好我們，但我們仍充滿力量、沒有壓力。」