SBL／選秀狀元 張家禾有壓力盼做好本分

2019-08-30 18:56 中央社 台北30日電



台灣藝術大學張家禾今天成為第17季SBL選秀狀元，因本屆選秀會僅3人獲選，創歷屆新低；張家禾坦言，會有壓力，但盼做好本分，並希望將身體練強壯，增加對抗性。

超級籃球聯賽（SBL）今天舉行第17季選秀會，握有狀元籤的台銀首輪選中台灣藝術大學張家禾，第2順位的九太科技挑走台藝大陳懷安，台銀第2輪再挑中畢業於台灣大學醫學系的劉人豪，而裕隆、璞園、台啤更是在首輪選擇直接放棄選秀權。

成為SBL選秀狀元，張家禾坦言，被叫到名字時，覺得很不可思議，沒有預期到會成為狀元，「大家都那麼強，覺得自己有選上就好」。

今年新人選秀會僅3人獲指名，創史上新低，將頂著選秀狀元的光環加入SBL的張家禾也說會有壓力，會做好本分，努力完成教練交代任務，並希望能再將身體練強壯，以增加對抗性。

張家禾除感謝家人外，也特別謝謝啟蒙教練魏建中，他透露國中時期轉學到麟洛國中，才開始接觸籃球。

今年參與SBL選秀僅23人報名，報名人數不多，加上星光黯淡，被視為「選秀小年」，且選秀會登場前就已傳出曾入選瓊斯盃中華白隊的王柏智、林明毅退出選秀的消息，更讓今年選秀更添波折。

台銀教練陳國維透露，若王柏智有參加選秀，可能會在張家禾、王柏智之間2選1。

不過陳國維表示，張家禾功能比較全面，可打2、3號，之前也有與以前教練聯絡，張家禾無論球場上或球場下都很自律。

另外，成為今年的選秀榜眼的陳懷安，今天參加選秀會也相當緊張，他透露，腳都在抖。

陳懷安表示，未來首要目標希望能逐步增加上場時間，也期待與台藝大隊友張家禾在場上的對決。