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SBL／三隊放棄指名 周俊三：未有符合首輪人選

2019-08-30 17:24聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台啤總教練周俊三（左）。記者余承翰／攝影
台啤總教練周俊三（左）。記者余承翰／攝影
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第17季SBL新人選秀會今天舉行，最終只有台銀隊選擇張家禾、劉人豪及九太科技隊選中陳懷安，其他三隊都未指名，成為史上最少中選的一屆選秀會，台啤隊總教練周俊三就坦言，本次會中並無符合第一輪的人選，因此最終沒有進行指名，不過台啤仍會繼續補強，「沒選上的不代表沒有機會。」

今年暑假先是達欣隊選擇退回社甲，奪下第16季SBL總冠軍的富邦隊也選擇轉往ABL發展，在只有5支球隊的情況下本就被外界視為選秀小年，在報名截止前只有23名好手投入選秀。

而在今天選秀日上午，先是國體大中鋒、曾入選中華白隊的王柏智考量自己的目標是尋求穩定出賽、有發揮的舞台，在選秀會前宣布加入ABL寶島夢想家，明道大學林明毅也確定不會出席選秀會，因此最終只有21名待選新秀。

最終握有狀元籤的台銀首輪指名台藝大的張家禾，九太則選中陳懷安，接下來裕隆、璞園、台啤都在首輪就選擇放棄指名，台銀在第二輪選中台大醫科高材生劉人豪後，本屆選秀會全數結束。

雖然最終只有3人上榜，但落馬球員並非沒有機會，各隊可自由接觸球員，選秀會後反倒開啟自由市場，「三哥」就表示，幾名好手突然不來選秀也成為一個變數，「但沒選上的球員也不代表沒有機會，接下來會再與幾個球員接觸，球隊還會繼續補強。」

選秀台啤SBL
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