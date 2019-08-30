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影／張家禾成SBL第17季選秀狀元 僅三人入選

2019-08-30 16:20聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

第17季SBL新人選秀會，擁有第一指名的台銀總教練陳國維選擇台藝大後衛張家禾（中）為狀元，第二指名的九太科技總教練劉嘉發則選擇台藝大畢業的陳懷安成為榜眼，隨後選秀的裕隆、璞園台啤則在首輪直接放棄選秀，台大高材生劉人豪則在第二輪被台銀指名，成為探花，本屆僅有三人入選。

台藝大後衛張家禾獲得台銀隊指名，成為第17季SBL新人選秀會狀元。記者余承翰／攝...
台藝大後衛張家禾獲得台銀隊指名，成為第17季SBL新人選秀會狀元。記者余承翰／攝影
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第17季SBL新人選秀會，裕隆、璞園、台啤在首輪直接放棄選秀。記者余承翰／攝影
第17季SBL新人選秀會，裕隆、璞園、台啤在首輪直接放棄選秀。記者余承翰／攝影
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第17季SBL新人選秀會，擁有第一指名的台銀總教練陳國維（左一）選擇台藝大後衛張...
第17季SBL新人選秀會，擁有第一指名的台銀總教練陳國維（左一）選擇台藝大後衛張家禾（中）為狀元，第二指名的九太科技總教練劉嘉發（右一）則選擇台藝大畢業的陳懷安（右二）成為榜眼，台大高材生劉人豪（左二）則在第二輪被台銀指名，成為探花。記者余承翰／攝影
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台藝大後衛張家禾（中）獲得台銀隊指名，成為第17季SBL新人選秀會狀元，九太科技...
台藝大後衛張家禾（中）獲得台銀隊指名，成為第17季SBL新人選秀會狀元，九太科技則選擇台藝大畢業的陳懷安（右）成為榜眼，台大高材生劉人豪（左）則在第二輪被台銀指名，成為探花。記者余承翰／攝影
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台藝大後衛張家禾（右）獲得台銀隊指名，成為第17季SBL新人選秀會狀元，台大高材...
台藝大後衛張家禾（右）獲得台銀隊指名，成為第17季SBL新人選秀會狀元，台大高材生劉人豪（左）則在第二輪被台銀指名，成為探花，中為台銀總教練陳國維。記者余承翰／攝影
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