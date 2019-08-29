2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表
|A組
|B組
|球隊
|勝
|負
|球隊
|勝
|負
|中國
|0
|0
|阿根廷
|0
|0
|波蘭
|0
|0
|俄羅斯
|0
|0
|委內瑞拉
|0
|0
|韓國
|0
|0
|象牙海岸
|0
|0
|奈及利亞
|0
|0
|C組
|D組
|球隊
|勝
|負
|球隊
|勝
|負
|西班牙
|0
|0
|塞爾維亞
|0
|0
|波多黎各
|0
|0
|菲律賓
|0
|0
|伊朗
|0
|0
|義大利
|0
|0
|突尼西亞
|0
|0
|安哥拉
|0
|0
|E組
|F組
|球隊
|勝
|負
|球隊
|勝
|負
|美國
|0
|0
|希臘
|0
|0
|土耳其
|0
|0
|蒙特內哥羅
|0
|0
|日本
|0
|0
|巴西
|0
|0
|捷克
|0
|0
|紐西蘭
|0
|0
|G組
|H組
|球隊
|勝
|負
|球隊
|勝
|負
|法國
|0
|0
|澳洲
|0
|0
|德國
|0
|0
|立陶宛
|0
|0
|多明尼加
|0
|0
|加拿大
|0
|0
|約旦
|0
|0
|塞內加爾
|0
|0
|預賽賽程
|日期
|組別
|時間
|客隊
|比數
|主隊
|轉播
|8/31(六)
|A
|16:00
|波蘭
|委內瑞拉
|20:00
|象牙海岸
|中國
|B
|16:30
|俄羅斯
|奈及利亞
|20:30
|阿根廷
|韓國
|Eleven Sports1、2
|C
|16:30
|伊朗
|波多黎各
|Eleven Sports2
|20:30
|西班牙
|突尼西亞
|D
|15:30
|安哥拉
|塞爾維亞
|19:30
|菲律賓
|義大利
|9/1(日)
|E
|16:30
|土耳其
|日本
|Eleven Sports2
|20:30
|捷克
|美國
|Eleven Sports1、2
|F
|16:00
|紐西蘭
|巴西
|20:00
|希臘
|蒙特內哥羅
|G
|16:30
|多明尼加
|約旦
|20:30
|法國
|德國
|H
|15:30
|加拿大
|澳洲
|19:30
|塞內加爾
|立陶宛
|9/2(一)
|A
|16:00
|委內瑞拉
|象牙海岸
|20:00
|中國
|波蘭
|B
|16:30
|奈及利亞
|阿根廷
|20:30
|南韓
|俄羅斯
|C
|16:30
|突尼西亞
|伊朗
|20:30
|波多黎各
|西班牙
|D
|15:30
|義大利
|安哥拉
|19:30
|塞爾維亞
|菲律賓
|9/3(二)
|E
|16:30
|日本
|捷克
|20:30
|美國
|土耳其
|F
|16:00
|蒙特內哥羅
|紐西蘭
|20:00
|巴西
|希臘
|G
|16:30
|德國
|多明尼加
|20:30
|約旦
|法國
|H
|15:30
|澳洲
|塞內加爾
|19:30
|立陶宛
|加拿大
|9/4(三)
|A
|16:00
|象牙海岸
|波蘭
|20:00
|委內瑞拉
|中國
|B
|16:30
|南韓
|奈及利亞
|20:30
|俄羅斯
|阿根廷
|C
|16:30
|波多黎各
|突尼西亞
|20:30
|西班牙
|伊朗
|D
|15:30
|安哥拉
|菲律賓
|19:30
|義大利
|塞爾維亞
|9/5(四)
|E
|16:30
|土耳其
|捷克
|20:30
|美國
|日本
|F
|16:00
|巴西
|蒙特內哥羅
|20:00
|希臘
|紐西蘭
|G
|16:30
|德國
|約旦
|20:30
|多明尼加
|法國
|H
|15:30
|加拿大
|塞內加爾
|19:30
|立陶宛
|澳洲
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