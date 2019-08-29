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2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-08-29 17:02聯合新聞網 整理

截圖自FIBA官方推特
截圖自FIBA官方推特
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A組B組
球隊球隊
中國00阿根廷00
波蘭00俄羅斯00
委內瑞拉00韓國00
象牙海岸00奈及利亞00

C組D組
球隊球隊
西班牙00塞爾維亞00
波多黎各00菲律賓00
伊朗00義大利00
突尼西亞00安哥拉00

E組F組
球隊球隊
美國00希臘00
土耳其00蒙特內哥羅00
日本00巴西00
捷克00紐西蘭00

G組H組
球隊球隊
法國00澳洲00
德國00立陶宛00
多明尼加00加拿大00
約旦00塞內加爾00

預賽賽程
日期組別時間客隊比數主隊轉播
8/31(六)A16:00波蘭 委內瑞拉 
20:00象牙海岸 中國 
B16:30俄羅斯  奈及利亞 
20:30阿根廷 韓國Eleven Sports1、2
C16:30伊朗 波多黎各Eleven Sports2
20:30西班牙 突尼西亞 
D15:30安哥拉 塞爾維亞 
19:30菲律賓 義大利 
9/1(日)E16:30土耳其 日本Eleven Sports2
20:30捷克 美國Eleven Sports1、2
F16:00紐西蘭 巴西 
20:00希臘 蒙特內哥羅 
G16:30多明尼加 約旦 
20:30法國 德國 
H15:30加拿大 澳洲 
19:30塞內加爾 立陶宛 
9/2(一)A16:00委內瑞拉 象牙海岸 
20:00中國 波蘭 
B16:30奈及利亞 阿根廷 
20:30南韓 俄羅斯 
C16:30突尼西亞 伊朗 
20:30波多黎各 西班牙 
D15:30義大利 安哥拉 
19:30塞爾維亞 菲律賓 
9/3(二)E16:30日本 捷克 
20:30美國 土耳其 
F16:00蒙特內哥羅 紐西蘭 
20:00巴西 希臘 
G16:30德國 多明尼加 
20:30約旦 法國 
H15:30澳洲 塞內加爾 
19:30立陶宛 加拿大 
9/4(三)A16:00象牙海岸 波蘭 
20:00委內瑞拉 中國 
B16:30南韓 奈及利亞 
20:30俄羅斯 阿根廷 
C16:30波多黎各 突尼西亞 
20:30西班牙 伊朗 
D15:30安哥拉 菲律賓 
19:30義大利 塞爾維亞 
9/5(四)E16:30土耳其 捷克 
20:30美國 日本 
F16:00巴西 蒙特內哥羅 
20:00希臘 紐西蘭 
G16:30德國 約旦 
20:30多明尼加 法國 
H15:30加拿大 塞內加爾 
19:30立陶宛 澳洲 

突尼西亞義大利紐西蘭俄羅斯希臘

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