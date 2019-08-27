ABL／前加拿大NBL最佳教練 朱利斯執教夢想家

2019-08-27 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



寶島夢想家新任主帥凱爾・朱利斯(Kyle Julius)。圖／寶島夢想家提供 分享 facebook

ABL寶島夢想家，今日宣布新任主帥為前加拿大NBL年度最佳教練-凱爾・朱利斯(Kyle Julius)執教，朱利斯擁有6年執教經驗，2016-2017年率倫敦閃電隊勇奪NBL總冠軍，2017年也曾帶加拿大隊來台參與瓊斯盃，而寶島夢想家也宣布外援人選已定，將以雙洋將征戰。

39歲的朱利斯2015-2017 年執教倫敦閃電，三年間帶領球隊打出例行賽 79 勝 33 負，最後一季奪下NBL 總冠軍(例行賽 35 勝 5 負)，自己也榮膺年度最佳教練。不過其實朱利斯2017 年就與台灣結緣，當時率3DGlobal Sports 組成的加拿大代表隊參與瓊斯盃，以 8 勝 1 負成績奪冠。

朱利斯2017-2019 賽季轉戰 ABL，擔任西貢熱火隊主帥，熟悉亞洲籃球風格，朱利斯也對夢想家印象深刻，「夢想家的本土球員水平是 ABL 中最優秀的，相當有經驗、防守能力及觀念很棒，從上個賽季看得出來夢想家有贏球的一套方式。」

朱利斯這段時間對夢想家已做足功課並擬定好計畫，他指出，首要目標是每天都要比昨天更進步，提高防守能力，並確保在進攻端更頻繁地使用本土球員,提升本土的進攻效率。

對於新任主帥的加入，夢想家領隊陳建州表示，關注過朱利斯執教越南西貢熱火時期的帶兵方式，「嚴格且管理洋將很有一套，我們希望他能幫助外援及本土的融合加速發揮化學效應。」陳建州另外賣關子，接下來針對本土球員將有「獵獸計畫」。