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籃球／打造大學版瓊斯盃 5國8隊彰化體育館切磋

2019-08-26 16:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

台灣&亞洲區大學籃球交流賽明天在彰化體育館開戰，今天舉行開幕記者會。記者曾思儒／...
台灣&亞洲區大學籃球交流賽明天在彰化體育館開戰，今天舉行開幕記者會。記者曾思儒／攝影
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期待延續暑假瓊斯盃熱潮，「2019台灣&亞洲區大學籃球交流賽」明天將在彰化體育館點燃戰火，地主4隊外還包括印尼、菲律賓、馬來西亞和日本代表，5國8隊將在一連6天的賽事爭取最後金盃。

今天賽事先舉行開戰記者會，中華籃球協會理事長謝典霖表示，瓊斯盃已經行之有年，今年的大學籃球交流賽是個起點，希望未來成為「大學的瓊斯盃」，從學生球員端提升台灣籃球風氣。

今年賽事台灣代表包括3月底打下UBA公開男一級冠軍的健行科大、義守大學、國立體大和輔仁大學，記者會由4隊隊長代表出席，健行隊長「阿吉」林俊吉和輔大隊長盧峻翔不約而同點名菲律賓拿薩勒大學，認為陣中有8名入選U19國家隊的菲律賓大學是最大假想敵。

「我們上星期才從菲律賓移地訓練回來，已經適應了菲律賓的球風，這次會是一個檢驗。」盧峻翔說。

身為UBA衛冕軍，健行上周才結束澳洲移地訓練返台，接下隊長的「阿吉」透露，這次交流賽首戰就要碰菲律賓，肯定是場硬仗，「菲律賓應該是最大對手，我們目標是先晉級4強。」

除菲律賓代表拿薩勒大學，明天開戰的交流賽外國隊伍還包括印尼希望大學、馬來西亞沙勞越籃球總會及日本中京大學，賽會還請新加坡創作男歌手邱鋒澤擔任代言大使，介紹自己喜愛的寶島夜市美食給4支外隊，用美食行銷台灣。

瓊斯盃

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