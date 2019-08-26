林燈盃籃賽／湖南學子 來被台灣「虐一下」

2019-08-26 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／宜蘭報導



第二屆林燈盃昨在宜蘭高中開戰。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

兩年前「西進」，曾是高苑工商教頭田本玉左右手的「紅猴」廖楚翔，今年首度以大陸湖南郴州一中教練身分返台，帶隊到宜蘭參加第二屆林燈盃青年籃球邀請賽，昨天賽事第一天他就要球員從早待在球場，實際感受「台灣籃球style」。

帶隊邁入第二年的廖楚翔笑說：「要讓球員從頭看到尾，感受什麼叫高中球員的拚勁，來被『虐』一下，就知道什麼是籃球。」他提到，郴州連兩年舉辦高中籃球邀請賽，邀請來的台灣代表東山高中都摘下冠軍，這次由宜蘭高中舉辦的比賽是很好機會，讓球員看看其他台灣隊伍。

林燈盃去年首度舉辦就邀請山西太原外國語學校與會，今年第二屆賽事維持九隊規模，外隊除山西太原外國語，再加入廖楚翔領軍的郴州一中，賽制採單循環，讓每支球隊都能以球交流。催生賽事的宜中教頭林德齊感謝林燈文教公益基金會大力支持，他說：「希望每年都能多做一點，今年多了轉播，明年希望能邀請日本和菲律賓的球隊，給球員不同的刺激。」

連兩年與會的山西太原外國語，今年陣中有兩名兩公尺長人，教頭王暉形容台灣高中的快速球風和自家球員根本「不在同個節奏」，充滿「青春感」的比賽對球員是很好磨練，「台灣球員的打球節奏和速度是該學習，對我們球員的攻防轉換和反應作用都很大。」