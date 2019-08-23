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世籃賽／美澳熱身賽觀眾花大錢坐膠椅 羅素克洛痛批

2019-08-23 17:57中央社 墨爾本22日綜合外電報導

美澳熱身賽吸引5萬人，卻引來抱怨。 歐新社
美澳熱身賽吸引5萬人，卻引來抱怨。 歐新社
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澳洲奧斯卡影帝羅素克洛（Russell Crowe）今天批評讓球迷花大錢買票進場的美、澳籃球表演賽座位安排欠佳，在網上引起一片共鳴，澳洲消費者保護委員會也對此展開調查。

這場世界盃男籃賽前的表演賽今晚在墨爾本的漫威球場（Marvel Stadium）舉行，吸引5萬1000名球迷進場看球，是澳洲史上觀眾最多的一場籃球賽。

不過，這處場地通常用作足球比賽，為了這場比賽設立架高的籃球場，前面的觀眾席是擺在地面的白色塑膠椅，這影響了觀賽視野。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，有些球迷在社群媒體抱怨，他們的視野被前排觀眾的頭擋到，這些被惹毛的人包括羅素克洛。坐在遠處高層的球迷則說，他們得用望遠鏡觀戰。

在澳洲以86比102慘敗給美國後，羅素克洛推文說：「花1500澳元（約新台幣3萬2385元）換這樣的視野，澳洲對美國的比賽，你在開我玩笑吧。假如你不是現場5萬人之一，假使你選擇在家看電視，那真是一個好決定。」

為數不少的粉絲贊同羅素克洛的說法。

一名推特用戶說：「這就是貪婪，城的另一頭有個球場就是建來舉辦這種比賽的，那是能容納1萬5000人的拉佛球場（Rod Laver Arena）。（應該）在那打個2、3場，大家都會開心回家。」

由於有數百觀眾對座位問題提出申訴，澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition andConsumer Commission）已展開調查。

為了替月底在中國進行的世界盃男籃賽熱身，美國隊到澳洲與澳洲等隊進行表演賽。表演賽以美國隊陣中有眾多美國職籃NBA巨星為號召，讓門票大為搶手，不料NBA球星接連退出，讓美國隊的「星光」跟著黯淡不少，球迷花大錢去看不到「大咖」NBA球星，原就已引發爭議。

有人在請願網站Change.org發起連署，要求退錢，截至目前為止已有數千人支持。

消費者保護委員會主席席姆斯（Rod Sims）先前表示，正在調查民眾是否遭廣告誤導。

談到比賽前的廣告，席姆斯告訴記者說：「我們已和宣傳單位討論過，在那些討論中，他們還提出退款的建議。」

羅素NBA

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