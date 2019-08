世籃賽／美澳熱身賽觀眾花大錢坐膠椅 羅素克洛痛批

美澳熱身賽吸引5萬人,卻引來抱怨。 歐新社 分享 facebook 澳洲奧斯卡影帝羅素克洛(Russell Crowe)今天批評讓球迷花大錢買票進場的美、澳籃球表演賽座位安排欠佳,在網上引起一片共鳴,澳洲消費者保護委員會也對此展開調查。

這場世界盃男籃賽前的表演賽今晚在墨爾本的漫威球場(Marvel Stadium)舉行,吸引5萬1000名球迷進場看球,是澳洲史上觀眾最多的一場籃球賽。

不過,這處場地通常用作足球比賽,為了這場比賽設立架高的籃球場,前面的觀眾席是擺在地面的白色塑膠椅,這影響了觀賽視野。

澳洲廣播公司新聞網(ABC News)報導,有些球迷在社群媒體抱怨,他們的視野被前排觀眾的頭擋到,這些被惹毛的人包括羅素克洛。坐在遠處高層的球迷則說,他們得用望遠鏡觀戰。

在澳洲以86比102慘敗給美國後,羅素克洛推文說:「花1500澳元(約新台幣3萬2385元)換這樣的視野,澳洲對美國的比賽,你在開我玩笑吧。假如你不是現場5萬人之一,假使你選擇在家看電視,那真是一個好決定。」

為數不少的粉絲贊同羅素克洛的說法。

一名推特用戶說:「這就是貪婪,城的另一頭有個球場就是建來舉辦這種比賽的,那是能容納1萬5000人的拉佛球場(Rod Laver Arena)。(應該)在那打個2、3場,大家都會開心回家。」

由於有數百觀眾對座位問題提出申訴,澳洲競爭及消費者保護委員會(Australian Competition andConsumer Commission)已展開調查。

$1500 a ticket for this view. AUS v USA .

Jokes on me.

If you weren’t among 50,000 there and you chose to watch it on tv at home, good decision . pic.twitter.com/VlNuXWp6iI