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SBL／選秀22人完成報名 5大瓊斯盃國手受矚目

2019-08-23 14:54聯合報 記者劉肇育╱即時報導

國體大王柏智（左）參加SBL選秀。 報系資料照
國體大王柏智（左）參加SBL選秀。 報系資料照
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第17季SBL選秀會將在30日舉行，選秀報名則在昨天截止，最終共有22名大專球員參選，其中包括了具有瓊斯盃中華白隊資歷的國體大中鋒王柏智、義守大學前鋒呂威霆、明道大學後衛林明毅、醒吾科大謝育政、豐正凱五人最受關注。

SBL新賽季在敲定由五隊開打後，月底也將進行新人選秀會，其中選秀順位將由上賽季戰績排名決定，墊底的台銀隊將握有狀元籤優先選擇，依序為金酒、裕隆、璞園、台啤隊。

不過在新賽季僅剩下五隊開打的情況下，今年選秀報名人數也大幅縮減，由去年的33人減少到僅剩下22人，包括今年一度傳出有機會提前參加選秀的台師大周桂羽、蘇士軒、輔大曾祥均，以及上季在NBL打球的李漢昇、挑戰CBA選秀落選的林秉聖都未投入選秀，報名狀況並不如預期。

第17季SBL選秀名單如下：台藝大張家禾、張健鑫、張幃翔、陳懷安、黃進傑、文化莊又齊、輔大袁加樂、鄭皓為、醒吾謝育政、李冠霆、豐正凱、康寧辛祐廷、萬能杜譽城、國體大王柏智、陳維倫、台師大詹軍、張峻庭、義守呂威霆、北市大郭東雄、世新高國強、NBL（明道）林明毅、台大劉人豪。

這次22人中仍不乏具有國手資歷的球員，其中包括2016年入選瓊斯盃中華白隊的醒吾科大謝育政、豐正凱，2017年世大運國手林明毅，2018年瓊斯盃中華白隊呂威霆、王柏智，都是即戰力人選。

此外，今年在DLIVE夏季聯賽代表Footer出賽且有亮眼表現的李冠霆，以及他的隊友台大醫學系的劉人豪，也都是這次選秀的話題性人物。

選秀瓊斯盃SBL

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