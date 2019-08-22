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富邦金控贊助「下半場」23日全台上映 富邦勇士力挺

2019-08-22 23:50聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

富邦勇士籃球隊力挺國片《下半場》，全體球員出席電影首映會，分享熱血青春！ 富邦金...
富邦勇士籃球隊力挺國片《下半場》，全體球員出席電影首映會，分享熱血青春！ 富邦金控提供
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今年夏天含水量最高的電影《下半場》由張榮吉導演、陳寶旭監製，華納兄弟發行，將於8月23日全台上映！富邦金控為《下半場》之金融業獨家贊助，今日(22日)電影特映會富邦勇士總教練許晉哲率球員們特別到場表達支持，剛加盟富邦勇士的林志傑也驚喜現身！富邦金控也同時邀請UBA大專籃球聯賽輔仁大學文化大學、國立體育大學、政大雄鷹，及HBL高中籃球聯賽南湖高中、治平高中等逾百名新秀一同觀影，分享籃球奮鬥心路歷程。

富邦金控支持台灣藝文發展，投入資源支持本土音樂及電影工作者。除連續三年擔任金馬獎贊助單位外，亦力挺國片之上映：如侯孝賢「聶隱娘」、張榮吉「逆光飛翔」、趙德胤「灼人秘密」等，希望讓更多人體會台灣電影這股不容忽視的「正向力量」!此次富邦金控贊助支持《下半場》，亦展現持續推動台灣藝文及體育發展的決心。甫奪得隊史首座冠軍寶座的富邦勇士隊，陣中多數球員亦經歷過HBL的洗禮，因此更能感受電影中的熱血情節與青春情懷。總教練許晉哲除了是再興中學第一屆籃球隊員，更在執教後帶領再興中學以單一球季全勝的佳績拿下隊史首座HBL總冠軍，對於《下半場》描述球隊追求冠軍夢的歷程有十足的共鳴。

而曾征戰過HBL的球員張伯維、楊興治、賴廷恩也在映前受訪時表示：「很期待這部電影，好奇導演有沒有把我們當年被教練＂鍛鍊＂的過程如實呈現。無論大家當時成績如何，高中籃球都是籃球生涯中重要經驗，也是人生很棒的回憶！」

《下半場》是第一部獲得高中體育總會授權使用HBL名稱的電影，為了拍攝片中多場逼真的球賽，不僅動員數百位籃球員參與演出，還聘請HBL的冠軍球隊教練賈凡、楊政倫等擔任演員們的籃球教練，也請到專業球評王承文擔任劇本顧問。片中的道具、場景、服裝都經過考究，盡可能忠實呈現HBL氛圍，帶領觀眾參與一整個賽季的過程。

兩位主角范少勳、朱軒洋飾演一對來自貧困家庭，相依為命的兄弟，弟弟加入菁英球隊育英高中，受到教練重視，蛻變為場上耀眼的球星；哥哥則是進了雜草球隊光誠中學，卻面臨解散的困境，於是他和不想放棄的隊友，建立了另一種兄弟情誼。賽季開始，兩兄弟在賽場重逢，體認到在爭奪冠軍的路上，他們必須擊敗彼此，上半場失去的，下半場贏回來。

《下半場》最近一連串的試映會造勢，搶先看到影片的觀眾反應熱烈，認為是台灣電影中少數真實刻畫運動精神與人物情感的佳作，口碑效應迅速發酵，不少影評與媒體紛紛寫下他們的感動。歡迎觀眾進場力挺國片，為夢想加油！

富邦勇士總教練許晉哲帶兵有術，在HBL和職業籃球領域都是常勝軍！ 富邦金控提...
富邦勇士總教練許晉哲帶兵有術，在HBL和職業籃球領域都是常勝軍！ 富邦金控提供
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出身HBL名校松山高中的張伯維，鼓勵新秀堅持熱情勇不放棄！ 富邦金控提供
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睽違10年重返台灣籃壇、甫披富邦勇士戰袍的「野獸」林志傑，也親自入場觀影，力挺青...
睽違10年重返台灣籃壇、甫披富邦勇士戰袍的「野獸」林志傑，也親自入場觀影，力挺青春熱血的電影《下半場》。 富邦金控提供
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除富邦勇士外，還有UBA的隊伍輔大、文化大學、政治大學、國立體大及HBL南湖高中...
除富邦勇士外，還有UBA的隊伍輔大、文化大學、政治大學、國立體大及HBL南湖高中、治平高中逾百位菁英球員，難得齊聚一堂共同觀影。 富邦金控提供
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