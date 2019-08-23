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ABL／林志傑披12號勇士 富邦盼成隊神

2019-08-23 00:21聯合報 記者劉肇育／台北報導

富邦勇士隊昨天舉行「野獸」林志傑（左）加盟記者會，3個小孩與太太一起到現場為他加...
富邦勇士隊昨天舉行「野獸」林志傑（左）加盟記者會，3個小孩與太太一起到現場為他加油。 記者鄭超文／攝影
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富邦勇士隊昨天為「野獸」林志傑舉辦加盟記者會，領隊蔡承儒將富邦十二號戰袍轉交到林志傑手中，雖然雙方因合約保密條款未透露年限與價碼，但據了解其中包含教練合約，不過蔡承儒強調，仍希望林志傑能以球員身分打到最後一刻。

富邦勇士隊林志傑將穿12號。 記者鄭超文／攝影
富邦勇士隊林志傑將穿12號。 記者鄭超文／攝影
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受到大陸ＣＢＡ限縮台港澳球員名額影響，林志傑今年季後結束與浙江廣廈隊長達十年合作關係，並且在上周宣布加盟富邦勇士。新賽季將跟隨球隊征戰東南亞職業聯賽，而富邦勇士總教練許晉哲也希望，林志傑能夠如同在浙江廣廈成為該隊「隊魂」一般，未來也成為富邦勇士「隊神」。

林志傑（左）正式加盟富邦勇士，記者會上家人一起來送花。 記者鄭超文／攝影
林志傑（左）正式加盟富邦勇士，記者會上家人一起來送花。 記者鄭超文／攝影
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對於選擇國內籃球氣氛低迷之際返台加入富邦勇士，林志傑坦言照顧家人與希望對國內籃壇有所貢獻是兩大主因，也期待有一天能站上本土職業舞台，「國內這一年有職業化的風聲，雖然最後沒有成功，還是希望大環境能朝這個方向努力，希望在我最後回到台灣的這個階段，有機會能打到所謂『職業』籃球。』

富邦勇士隊領隊蔡承儒（左起）、林志傑與總教練許晉哲合影。 記者鄭超文／攝影
富邦勇士隊領隊蔡承儒（左起）、林志傑與總教練許晉哲合影。 記者鄭超文／攝影
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許晉哲則透露，林志傑在結束與浙江廣廈的合約後，前東家山西也傳出曾向林志傑開出年薪加獎金五百萬人民幣（約台幣兩千兩百萬元）的價碼，讓許晉哲一度以為沒有機會招攬他加入，「不過現在他回來對國內籃壇意義重大，因為當年大家就是跟著他的腳步一個一個前往挑戰ＣＢＡ，但現在他選擇回來，也希望讓其他旅外球員能夠知道，回來也能夠是一個選項。」

雖然並未透露與林志傑的簽約價碼，但許晉哲直言應該會創下「本土最高薪資」，蔡承儒也坦言，確實在談約時與林志傑有聊到球員退役後的規畫，「不過還是希望他以球員身分打到最後一刻。」

東南亞林志傑富邦勇士蔡承儒許晉哲

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