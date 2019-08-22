ABL／傳拒山西2200萬合約 林志傑盼在台打職籃

2019-08-22 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



林志傑（中）將在新賽季披上富邦勇士12號戰袍出征ABL。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 富邦勇士隊在今天為「野獸」林志傑舉辦加盟儀式與記者會，雖然雙方未公開合約年限與年薪，不過富邦勇士隊總教練許晉哲透露，在林志傑結束與浙江廣廈隊的合作關係後，山西男籃隊一度傳出對他開出500萬人民幣（約台幣2200萬元）的合約，而林志傑除了考量到照顧家人因素選擇返台外，也透露希望未來有一天能夠在國內打職籃。

在今年CBA將每隊台港澳球員限縮至一名後，林志傑也結束與廣廈的10年合作關係，雖然仍有CBA球隊在季後探尋他加盟的可能性，且根據富邦教練許晉哲透露，山西男籃還一度開出年薪500萬人民幣的價碼想網羅林志傑，但最終富邦仍舊獲得林志傑的首肯加盟。

許晉哲坦言，這次林志傑選擇加入富邦勇士對於國內籃壇意義重大，「因為當年大家就是跟著他的腳步一個一個前往挑戰CBA，但現在他選擇回來，也希望讓其他旅外球員能夠知道，回來也能夠是一個選項。」

在國內籃壇正值氣氛低迷之際選擇返台，林志傑坦言身為球員就是想要一個更好的舞台，所以當初他才會選擇去CBA，「但現在也不是我一個人回來就能代表台灣環境更好，只是對所有愛籃球的人而言，總是希望台灣環境能提升，如果我做得到一點貢獻，那對我的意義就很重大。」

談到國內籃壇的職業化在今年無疾而終，林志傑也坦言，希望未來有機會能夠在國內站上「職業舞台」，「台灣這一年有職業化的風聲，雖然最後沒有成功，還是希望大環境能朝這個方向努力，希望在我最後回到台灣的這個階段，有機會能打到所謂『職業』籃球。」