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CBA／吳永盛上海簽約 領14號戰袍

2019-08-22 17:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

吳永盛（左）與俱樂部總經理錢安柯。圖／上海久事大鯊魚隊提供
吳永盛（左）與俱樂部總經理錢安柯。圖／上海久事大鯊魚隊提供
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上月在大陸CBA選秀會被上海久事大鯊魚隊首輪挑中，旅美籃球好手吳永盛上周再度飛到上海，今天正式和球隊完成簽約，新賽季將穿上熟悉的14號戰袍，迎接生涯第一個CBA賽季。

吳永盛今天簽約後，也在社群平台分享好消息，他笑說：「心情很興奮，終於正式加盟，期待自己籃球路上的新篇章。」

他今天和久事體育集團副總經理、大鯊魚俱樂部總經理錢安柯碰面，球隊官方媒體也同步披露簽約資訊，並形容吳永盛是「場上速度與進攻視野兼具的雙能衛」，期待他的加入為球隊注入後場新能量。

現年22歲的吳永盛是台灣第一位國中畢業就旅美的籃球員，高中畢業後獲得NCAA一級球隊加州州立大學沙加緬度分校青睞，順利申請到獎學金，成為台灣第一名站上NCAA一級舞台的籃球員。

吳永盛今年結束美國學業返台後，年初受到ABL寶島夢想家隊網羅，從ABL踏出職業生涯第一步，並和寶島夢想家嘗到隊史首度季後賽滋味，今年瓊斯盃也披上中華白隊戰袍，投入CBA選秀會也順利獲得青睞。

今年共有3名台將在CBA選秀會被唱名，上季SBL效力裕隆並奪下助攻王、最佳後場防守球員的林韋翰，第五順位被青島隊選上，成今年CBA選秀序位最高的台將，楊盛硯則受新疆隊青睞。

吳永盛（右）與上海久事大鯊魚隊正式簽約。圖／上海久事大鯊魚隊提供
吳永盛（右）與上海久事大鯊魚隊正式簽約。圖／上海久事大鯊魚隊提供
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吳永盛選秀寶島夢想家

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