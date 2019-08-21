SBL／曾獲總冠軍賽MVP 蘇翊傑宣布退役

2019-08-21 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



SBL第14季總冠軍賽MVP的達欣主控蘇翊傑，21日在個人社群媒體上宣布退役。 聯合報系資料照 分享 facebook

SBL第14季總冠軍賽MVP的達欣主控蘇翊傑，在球隊確定回歸社甲，他於21日在個人社群媒體上宣布退役。蘇翊傑表示，15年的籃球生涯，早在四年前就倦勤，一路走來心懷感恩，並感謝一路以來支持的球迷，今年二月下定決心，高掛戰靴，告別籃球圈。

現年32歲的蘇翊傑，是在SBL第3季加盟達欣，效力過台灣大、台啤、富邦勇士，2015至2016年球季轉戰中國大陸CBA佛山龍獅，歸國後助拳老東家，幫助達欣拿下第14季總冠軍，並且榮膺MVP。

「曾經的我在這條路的起始有幻想有夢想，這一趟的過程，邊走邊看邊經歷邊學習，我了解了兩岸的籃球圈，我很開心我有這機會了解到。」蘇翊傑坦言，四年前就有退役念頭，「但那時對自己下不了手，今年二月我心中已放下這個迷人的運動，告別這圈子。」

蘇翊傑感謝一路上支持的球迷，以及恩師龔見能，以及所有職業生涯遇到的教練，「15年的籃球生涯，夠了也倦了，也感謝也感恩。感謝球迷，颳風下雨路途遙遠ㄧ樣熱血奮往的為我加油，這是我上輩子燒好香的福報。」蘇翊傑也不忘感謝背後默默付出的家人，不過他還留下伏筆，透露未來或許有機會，能再為籃球圈盡份心力。