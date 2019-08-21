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SBL／曾獲總冠軍賽MVP 蘇翊傑宣布退役

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SBL／曾獲總冠軍賽MVP 蘇翊傑宣布退役

2019-08-21 14:11聯合報 記者林宋以情╱即時報導

SBL第14季總冠軍賽MVP的達欣主控蘇翊傑，21日在個人社群媒體上宣布退役。 ...
SBL第14季總冠軍賽MVP的達欣主控蘇翊傑，21日在個人社群媒體上宣布退役。 聯合報系資料照
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SBL第14季總冠軍賽MVP的達欣主控蘇翊傑，在球隊確定回歸社甲，他於21日在個人社群媒體上宣布退役。蘇翊傑表示，15年的籃球生涯，早在四年前就倦勤，一路走來心懷感恩，並感謝一路以來支持的球迷，今年二月下定決心，高掛戰靴，告別籃球圈。

現年32歲的蘇翊傑，是在SBL第3季加盟達欣，效力過台灣大、台啤、富邦勇士，2015至2016年球季轉戰中國大陸CBA佛山龍獅，歸國後助拳老東家，幫助達欣拿下第14季總冠軍，並且榮膺MVP。

「曾經的我在這條路的起始有幻想有夢想，這一趟的過程，邊走邊看邊經歷邊學習，我了解了兩岸的籃球圈，我很開心我有這機會了解到。」蘇翊傑坦言，四年前就有退役念頭，「但那時對自己下不了手，今年二月我心中已放下這個迷人的運動，告別這圈子。」

蘇翊傑感謝一路上支持的球迷，以及恩師龔見能，以及所有職業生涯遇到的教練，「15年的籃球生涯，夠了也倦了，也感謝也感恩。感謝球迷，颳風下雨路途遙遠ㄧ樣熱血奮往的為我加油，這是我上輩子燒好香的福報。」蘇翊傑也不忘感謝背後默默付出的家人，不過他還留下伏筆，透露未來或許有機會，能再為籃球圈盡份心力。

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這世界許多的人事物，進展及變化很快，時間總是飛奔而走，唯有自己能決定自己想走什麼樣的路，曾經的我在這條路的起始有幻想有夢想，這一趟的過程，邊走邊看邊經歷邊學習，我了解了兩岸的籃球圈，我很開心我有這機會了解到，15年的籃球生涯，夠了也倦了，也感謝也感恩，由衷敬佩ㄧ直以來欣賞與支持我的球迷，颳風下雨路途遙遠ㄧ樣熱血奮往的為我加油，這是我上輩子燒好香的福報～各位我決定退休🙏 其實四年前我就想退了，但那時對自己下不了手，今年二月我心中已放下這迷人的運動，告別這圈子！四年前停止跟全哥訓練，其實我也沒什麼動力再推進自己，結果一年比一年胖，說起來挺不好意思的⋯哈哈哈！跟全哥Kenny 哥聊過很多他們過去的事，以及他們對事物的看法，其實他們倆對我的整體影響很大，永遠是我的老大哥！現在還多了David 哥麒麟哥💪 感謝我的恩師「龔見能」先生，是他帶我進入籃球的世界，他已過世，但永遠在我心中🙏 感謝我的高中教練，從立教練、坤龍教練、財哥教練，感謝你們讓我在強恕立足，寶賜學長感謝您給我很多的指導，到職業隊時也是！我整個高中在韓逸平教練的手上，是進步最多的，他給了我球技、心理及怎麼做一個領導人的啟發！ 感謝所有在我職業生涯遇到的所有教練～謝謝您們～我職業生涯最愛的球員是陳暉😉感謝所有球場的工作人員及朋友 我整個職業生涯最辛苦的是我的家人，我媽跟我倆個雙胞胎姊姊，他們為了我放棄了很多～愛妳們 現在最辛苦的是Joyce,伺候我真的不太容易～哈哈哈哈 我最愛的三個寶貝，Milu-Lucky-Verver~我要黏著你們😎😎😎 或許有一天我會有機會為圈子做點什麼也或許不會～珍重再見 #蘇翊傑#回憶#人生#由衷感謝#再見

蘇翊傑（@brett.0.1.2.8）分享的貼文 於 張貼

蘇翊傑達欣富邦勇士

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