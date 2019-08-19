菁英盃／教練讚球商 宋昕澔打控球

2019-08-19 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／花蓮報導



南山高中宋昕澔（前右）帶球突破，嘗試切入得分。 記者林宋以情／攝影 分享 facebook

今年四月幫苗栗明仁國中拿下ＪＨＢＬ男甲級隊史第四冠，獲選最有價值球員（ＭＶＰ）的宋昕澔，加入南山高中訓練不到兩個月，主帥許時清給予高度肯定，大讚他的球商高，新學年預計讓他主打控球，替未來鋪路。

宋昕澔有一八三公分，國中就能鋒能衛，前教頭邱國達認為他有成為下一個陳盈駿的能力。昨天菁英盃籃球賽男甲冠軍賽面對能仁，南山最終六十四比九十不敵衛冕軍能仁，但菜鳥宋昕澔攻下十六分含兩記三分球，系列戰繳出穩定得分表現。

加入南山練習後第三個盃賽就表現驚豔，教頭許時清給宋昕澔高評價，現階段唯獨體型較為單薄，「他的球商高，夠聰明，打球經驗也夠成熟，三分穩定度夠高，唯有對抗性稍差，但畢竟國中剛畢業，再給他一些時間。」

未來許時清也計畫，讓宋昕澔打控球後衛，ＨＢＬ新球季就能看到他打一號位，「宋昕澔有高度，打控球很吃香，也對他未來籃球路較有利，今年就會讓他開始嘗試打控衛，慢慢適應。」

挾著ＭＶＰ光環，外界不免對宋昕澔高度期待，但他不將此視為壓力，進南山前先至NIKE CAMP熟悉高中強度，但接下來還得面對轉型的考驗。宋昕澔表示，「以前幾乎沒打控球，頂多得分後衛，平常也多看ＮＢＡ球星朗多影片，學習他的視野和傳導。」