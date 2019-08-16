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籃球／野獸歸鄉 複數年合約加盟富邦勇士

2019-08-16 00:21聯合報 記者劉肇育／綜合報導

富邦勇士和「野獸」林志傑簽約。 圖／富邦勇士提供
富邦勇士和「野獸」林志傑簽約。 圖／富邦勇士提供
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下賽季將轉戰東南亞職業聯盟的富邦勇士籃球隊，昨天宣布成功招攬「野獸」林志傑，並簽下複數年合約，領隊蔡承儒表示，他的回歸無疑是為台灣籃壇注入一劑強心針。

林志傑今年結束與ＣＢＡ浙江廣廈長達十年的合作關係，富邦勇士積極與他接觸，日前總教練許晉哲曾透露，愛家的林志傑考慮到照顧家人，把留在台灣打球列入考慮選項；富邦昨天宣布雙方簽約的好消息，「野獸」重返國內籃壇。

富邦勇士領隊蔡承儒表示，林志傑是黃金世代最具代表性的球員之一，回歸意義深遠，未來也希望他將經驗傳承給年輕世代，富邦將在廿二日舉辦加盟儀式。

總教練許晉哲則表示，林志傑雖然已有年紀，但依舊是台灣籃壇第一人，能簽下他，讓自己感覺責任重大，但也是甜蜜負擔，「我們與他簽約不只一年，該如何使用，或把他放在什麼樣位置，還需要一點時間好好想想。」

過去曾在ＳＢＬ賽場與林志傑對抗的裕隆周士淵、台銀張博勝等人都相當期待，周士淵認為，他的超人氣勢必能吸引球迷回流，「雖然現在打ＡＢＬ，但期待有一天他能跟富邦一起回到ＳＢＬ，找回開打前幾年的丰采。」

張博勝認為，只要國內能提供好的籃球環境與待遇，勢必會有更多旅外球員願意回來，「台灣籃球環境要改善，不能只靠球員或是單一球隊，旅外球員誰不想要回家打球，若能提供良好的環境和待遇，一定很願意回來。」

東南亞林志傑富邦勇士蔡承儒周士淵許晉哲張博勝

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