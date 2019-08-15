籃球／林志傑回歸台籃 周士淵：將吸引球迷回流

2019-08-15 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



過去在SBL賽場上的幾名老對手都對於林志傑的回歸台籃抱持正面態度，其中同為SBL元老的周士淵就認為，將會有一大批球迷因此回流。 聯合報系資料照 分享 facebook

富邦勇士在今天宣布與林志傑完成簽約，「野獸」下賽季將正式回歸台灣籃壇，雖然他與富邦勇士將參與的是東南亞職業聯盟（ABL），不過過去在SBL賽場上的幾名老對手都對於林志傑的回歸台籃抱持正面態度，其中同為SBL元老的周士淵就認為，將會有一大批球迷因此回流。

在結束長達10年的CBA球員生涯後，林志傑今年終結與浙江廣廈的合作關係，並一度將返台打球列入選項，而今天富邦勇士也宣布與他完成簽約，新賽季「野獸」將重新在台灣球迷面前獻技。

對於林志傑回歸台灣籃壇，幾名過去曾與他在SBL賽場上對抗過的球員都樂觀看待，其中今年轉任助理教練的裕隆射手周士淵就認為，林志傑的回歸將吸引一大部分的球員回流，「雖然他現在是去打ABL，對於SBL不會有太直接的影響，但對於台灣籃球來說肯定會是有正面幫助。」

周士淵也坦言，希望有一天林志傑與富邦能夠回到SBL或是職業聯賽賽場上，讓台灣籃壇恢復到SBL剛開打時的風采，「如果台灣環境能變好，也能讓年輕球員知道不一定旅外就一定是最好選擇，把CBA當作首選是沒有問題，但如果留在台灣也能成為一種好的選擇會更好。」

至於台銀張博勝則以「良禽擇木而棲」來形容林志傑加入富邦，他認為在林志傑的加入帶動下，加上富邦選定大台北作為主場，肯定能達到吸引球迷進場的效應，「不過台灣籃球環境要改善不能只靠球員或是單一支球隊，旅外球員誰不想要回來台灣打球，只要能提供他們良好的環境和待遇，他們一定很願意回來。」