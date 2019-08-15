親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

楊秋興宣布退黨後與馬英九通電話 對韓國瑜沒有好話

楊秋興批國民黨一言堂宣布退黨 不加入台灣民眾黨

運動筆記Extreme East Trail 2019 台灣極東越野賽事花絮【活動】不可錯過的 MIZUNO 接力賽訓練營，讓你重返熱血！
健行筆記宜蘭冬山_新寮瀑布步道宛若走入忘憂仙境！世外「桃源谷」步道
NBA印第安那溜馬三大好球 (2018-19賽季)五大長傳助攻 (2018-19賽季)

籃球／林志傑回歸台籃 周士淵：將吸引球迷回流

2019-08-15 19:04聯合報 記者劉肇育╱即時報導

過去在SBL賽場上的幾名老對手都對於林志傑的回歸台籃抱持正面態度，其中同為SBL...
過去在SBL賽場上的幾名老對手都對於林志傑的回歸台籃抱持正面態度，其中同為SBL元老的周士淵就認為，將會有一大批球迷因此回流。 聯合報系資料照
分享

富邦勇士在今天宣布與林志傑完成簽約，「野獸」下賽季將正式回歸台灣籃壇，雖然他與富邦勇士將參與的是東南亞職業聯盟（ABL），不過過去在SBL賽場上的幾名老對手都對於林志傑的回歸台籃抱持正面態度，其中同為SBL元老的周士淵就認為，將會有一大批球迷因此回流。

在結束長達10年的CBA球員生涯後，林志傑今年終結與浙江廣廈的合作關係，並一度將返台打球列入選項，而今天富邦勇士也宣布與他完成簽約，新賽季「野獸」將重新在台灣球迷面前獻技。

對於林志傑回歸台灣籃壇，幾名過去曾與他在SBL賽場上對抗過的球員都樂觀看待，其中今年轉任助理教練的裕隆射手周士淵就認為，林志傑的回歸將吸引一大部分的球員回流，「雖然他現在是去打ABL，對於SBL不會有太直接的影響，但對於台灣籃球來說肯定會是有正面幫助。」

周士淵也坦言，希望有一天林志傑與富邦能夠回到SBL或是職業聯賽賽場上，讓台灣籃壇恢復到SBL剛開打時的風采，「如果台灣環境能變好，也能讓年輕球員知道不一定旅外就一定是最好選擇，把CBA當作首選是沒有問題，但如果留在台灣也能成為一種好的選擇會更好。」

至於台銀張博勝則以「良禽擇木而棲」來形容林志傑加入富邦，他認為在林志傑的加入帶動下，加上富邦選定大台北作為主場，肯定能達到吸引球迷進場的效應，「不過台灣籃球環境要改善不能只靠球員或是單一支球隊，旅外球員誰不想要回來台灣打球，只要能提供他們良好的環境和待遇，他們一定很願意回來。」

林志傑富邦勇士SBL

相關新聞

ABL／簽台籃第一人 許晉哲稱林志傑是甜蜜負擔

2019-08-15 16:59

夏季聯賽／SBL五隊選秀 待選球員心情忐忑

2019-08-15 18:00

菁英盃／7名菜鳥打全場 東泰兵分二路練功

2019-08-15 17:17

菁英盃／「閃電俠」宋瑞蓁當小綠綠 難得緊張

2019-08-15 17:53

ABL／野獸歸來！ 富邦勇士與林志傑完成簽約

2019-08-15 16:17

籃球／現身夏季聯賽挺母校 林冠均盼獲富邦青睞

2019-08-15 15:22

世界盃男籃／FIBA官網評排名 美國仍居32隊之首

2019-08-15 15:10

世界盃男籃／渡邊雄太復出 日本不敵復紐西蘭

2019-08-15 13:00

世界盃男籃／擁3名NBA球員 土耳其積極備戰

2019-08-15 12:44

世界盃男籃／美國隊警訊？ 訓練賽慘輸發展聯盟

2019-08-15 11:30

SBL／退休轉助教 周士淵仍在摸索

2019-08-15 00:20

菁英盃／腳踝韌帶幾乎斷裂 陳力生拄拐杖成傷兵

2019-08-14 20:33

菁英盃／籃板不夠積極 駱燕萍首戰就開罵

2019-08-14 19:18

夏季聯賽／溫立煌繳9分5籃板 盼為璞園注入能量

2019-08-14 17:53

菁英盃／高二因傷缺席 游艾喆：再打一座冠軍

2019-08-14 17:53

夏季聯賽／助教處女秀 周士淵還是習慣當學長

2019-08-14 17:36

菁英盃／陳美莉不在 李宥叡、藍浩語執教淡商嘗鮮

2019-08-14 15:51

世界盃男籃／歐林尼克膝傷 傳將退出加拿大隊

2019-08-14 14:20

世界盃男籃／波格丹諾維奇關鍵跳投 塞爾維亞勝立陶宛

2019-08-14 13:24

DLIVE聯賽／台銀穿「信任」衣 陳國維執教首勝

2019-08-13 23:45

DLIVE聯賽／Q返球場 麥班達：看他奔跑就開心

2019-08-13 22:18

DLIVE聯賽／健行越級打怪 劉孟竹樂見外籍生打SBL

2019-08-13 16:47

世界盃男籃／俄羅斯得分悍將腳傷 無緣為國出征

2019-08-13 13:51

女籃／日本國家隊邀請 中華隊登東奧場館

2019-08-13 13:47

世界盃男籃／佛西維奇為國出征：我狀態出色

2019-08-13 12:20

世界盃男籃／八村壘砍35分 日本熱身賽勝紐西蘭

2019-08-13 11:47

世界盃男籃／拇指手術未癒 羅瑞也退美國隊

2019-08-13 08:13

日本男籃實力大暴衝 已接近澳洲、大陸、伊朗

2019-08-13 07:00

亞洲盃女籃／中華隊開訓 人只來一半

2019-08-13 00:12
看更多

熱門文章

轉戰CBA勢在必行 林書豪該買張機票了

2019-08-15 07:00

世界盃男籃／美國隊警訊？ 訓練賽慘輸發展聯盟

2019-08-15 11:30

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

NBA／不再執著伊古達拉 湖人補齊20人大名單

2019-08-15 17:25

中職／ELEVEN SPORTS考慮退出 猿獅主場轉播恐受影響

2019-08-14 21:24

可能無法再戰NBA仍苦練 林書豪紀錄片令人鼻酸

2019-08-13 16:37

日職／王柏融重返先發對羅德5支0 打擊率失守2成8

2019-08-14 20:47

NBA／勇士進不了季後賽？ 格林：真是瘋了

2019-08-15 12:32

日職／保鮮期僅一年 上季兩強力洋投竟成發球機

2019-08-15 07:00

世界盃男籃／渡邊雄太復出 日本不敵復紐西蘭

2019-08-15 13:00

NBA／和瑞佛斯再合作 傳泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-15 09:14

日職／回歸後首見長打 王柏融連兩打席敲安

2019-08-15 18:47

NBA／鮑爾新刺青致敬黑人傳奇 歐巴馬也在其中

2019-08-14 18:07

ABL／野獸歸來！ 富邦勇士與林志傑完成簽約

2019-08-15 16:17

日職／陽岱鋼兩分打點二壘打 菅野智之奪下第9勝

2019-08-14 21:43

MLB／不樂見爭執粗口全都錄 托瑞：我聽見就好

2019-08-15 07:51

NBA／每10年最佳5人 NBA2K推4組經典陣容

2019-08-15 17:40

世界盃男籃／擁3名NBA球員 土耳其積極備戰

2019-08-15 12:44

NBA／帶金盃造訪故鄉餐廳 伊巴卡透露勵志小故事

2019-08-15 17:15

辛辛那提網賽／謝淑薇單日2勝 下戰碰球后大坂

2019-08-15 08:10

NBA／蔡崇信737億買籃網 寫北美職業球隊紀錄

2019-08-15 00:30

小馬青少棒／孫易磊致勝轟 中華三冠王差一步

2019-08-15 08:51

MLB／能忍痛、不能忍輸 艾里耶塔決定動刀

2019-08-15 06:56

世界盃男籃／FIBA官網評排名 美國仍居32隊之首

2019-08-15 15:10

少棒／台彩中獎人捐新宿舍 小國手喊舒適

2019-08-15 00:09

MLB／國民狂電紅人 隊史首次單局全員得分

2019-08-15 09:24

日職／王柏融5打數沒安打 火腿吞本季最長8連敗

2019-08-14 20:55

中職／花蓮最終戰 恰恰猛打畫完美句點

2019-08-15 00:01

ABL／簽台籃第一人 許晉哲稱林志傑是甜蜜負擔

2019-08-15 16:59

NBA／14歲第一次灌籃 威廉森想向卡特請益

2019-08-15 15:21

中職／沒與高國慶投打對決 恰恰：留點飯給後輩

2019-08-14 23:14

MLB／冠軍教頭回任打教有用 費城人棒打漢默斯

2019-08-15 10:49

中職／陳晨威關鍵三壘打致勝 李茲11勝並列第1

2019-08-14 22:21

MLB／普荷斯再寫紀錄 刷新外籍球員安打數

2019-08-15 12:39

中職／陳子豪雙響砲轟獅 彭政閔猛打賞告別花蓮

2019-08-14 22:16

MLB／金鶯成洋基大補丸 本季僅2勝還吞16連敗

2019-08-15 15:57

NBA／單膝跪地爭議 波總讚卡普尼克愛國

2019-08-15 15:45

MLB／明年留不留馬丁利？基特：還沒結論

2019-08-15 13:54

辛辛那提網賽／金童落難 澤瑞夫、西西帕斯一輪遊

2019-08-15 10:14

MLB／紅人新秀14場9轟史上最快 美媒分析弱點

2019-08-15 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top