籃球／現身夏季聯賽挺母校 林冠均盼獲富邦青睞

2019-08-15 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



林冠均今年暑假期間不僅披上瓊斯盃中華白隊戰袍，還前往富邦勇士練球測試。 聯合報系資料照 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

在上學年幫助健行科大拿下UBA公開男一級冠軍並獲選為MVP後，林冠均今年暑假期間不僅披上瓊斯盃中華白隊戰袍，還前往富邦勇士練球測試，雖然日前因鼻樑遭打歪無法隨隊前往亞冠盃，但林冠均強調仍會全力爭取與富邦簽約的機會。

頂著MVP光環，林冠均今年畢業後雖然一度傳出有意以華裔球員身份挑戰SBL，不過在CBL宣告破局、SBL也僅剩五隊開打的情況下，他則是在結束瓊斯盃賽事後前往富邦勇士練球並接受測試，爭取加盟機會。

雖然日前因在練習賽中遭打歪鼻樑，讓林冠均無法與富邦勇士一同前往泰國參加亞冠盃，不過他也利用養傷空檔陪伴家人並在今天前來DLIVE夏季聯賽觀賞母校健行科大比賽，他說：「雖然沒辦法去泰國有點可惜，不過接下來我也會跟著健行科大一起去澳洲移訓，繼續調整狀態，之後再回到富邦練球，希望爭取簽約機會。」

對於選擇到富邦測試，林冠均坦言由於國內籃壇近來的變化不斷，相較之下富邦擁有更穩定的環境，且下賽季富邦還將轉戰ABL，讓林冠均也期待自己能成為其中一員，「富邦的球風也比較美式，很多人都認為會比較適合我，當然我也會盡力表現，希望能夠留下來。」

近來傳出「野獸」林志傑仍有機會加入富邦，林冠均也坦言確實聽過此消息，並強調如能成真將會好好就近學習，「如果志傑哥真的能夠加入，我也希望自己能夠就近觀察他，從他身上學到一些東西，尤其現在我也在努力轉型中，一定會有很多收穫。」