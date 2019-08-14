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夏季聯賽／溫立煌繳9分5籃板 盼為璞園注入能量

2019-08-14 17:53聯合報 記者劉肇育╱即時報導

溫立煌季後轉戰璞園，並在夏季聯賽第二戰就有亮眼表現。圖／DLIVE提供
溫立煌季後轉戰璞園，並在夏季聯賽第二戰就有亮眼表現。圖／DLIVE提供
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在今年季後歷經達欣回歸社甲、首度入選國家一隊再到轉戰璞園瓊斯盃中華藍隊年輕中鋒溫立煌雖然今夏心情大洗三溫暖，但在披上璞園戰袍後的第二場DLIVE夏季聯賽，他就繳出9分5籃板的不錯表現，幫助璞園以100：85擊敗Footer，賽後他也強調希望能為璞園注入能量。

畢業於義守大學的溫立煌，在第15季SBL選秀會上於首輪第七順位被達欣挑中，並在該年入選瓊斯盃中華白隊，不過今年夏天他先是面臨了前東家達欣宣布回歸社甲，讓他一度擔心因此失去籃球舞台。

不過在下一份合約還不知道在何處的時候，溫立煌先是接到國家隊總教練帕克通知入選瓊斯盃中華藍隊，也是他生涯首度披上國家一隊戰袍，而後又與璞園簽約，讓他直言心情是大洗三溫暖，「真的有點像是搭雲霄飛車，從一開始擔心沒有球隊，到後來接到帕克教練電話，讓我覺得努力好像有被看到。」

溫立煌表示，在與璞園簽約當天就與總教練麥班達談到了對未來的展望，當時麥班達就希望他能將過去在場上的拚勁和能量帶到璞園，對球隊產生良好的化學效應，「今年是我的第三年了，心情確實也比較沈穩，而璞園也是一支很有系統的球隊，球員籃球智商都很高，搭配起來也很容易，反倒是自己必須要盡快跟上腳步。」

對於今年夏天首嚐入選國家一隊的滋味，溫立煌也期許未來能成為固定班底，「今年我還是中華隊的小老弟，希望漸漸能成為固定班底，不要只是因為一年打得比較好後面就不見了，而是要一年比一年好。」

璞園瓊斯盃達欣

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