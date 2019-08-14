夏季聯賽／溫立煌繳9分5籃板 盼為璞園注入能量

2019-08-14 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



溫立煌季後轉戰璞園，並在夏季聯賽第二戰就有亮眼表現。圖／DLIVE提供 分享 facebook 在今年季後歷經達欣回歸社甲、首度入選國家一隊再到轉戰璞園，瓊斯盃中華藍隊年輕中鋒溫立煌雖然今夏心情大洗三溫暖，但在披上璞園戰袍後的第二場DLIVE夏季聯賽，他就繳出9分5籃板的不錯表現，幫助璞園以100：85擊敗Footer，賽後他也強調希望能為璞園注入能量。

畢業於義守大學的溫立煌，在第15季SBL選秀會上於首輪第七順位被達欣挑中，並在該年入選瓊斯盃中華白隊，不過今年夏天他先是面臨了前東家達欣宣布回歸社甲，讓他一度擔心因此失去籃球舞台。

不過在下一份合約還不知道在何處的時候，溫立煌先是接到國家隊總教練帕克通知入選瓊斯盃中華藍隊，也是他生涯首度披上國家一隊戰袍，而後又與璞園簽約，讓他直言心情是大洗三溫暖，「真的有點像是搭雲霄飛車，從一開始擔心沒有球隊，到後來接到帕克教練電話，讓我覺得努力好像有被看到。」

溫立煌表示，在與璞園簽約當天就與總教練麥班達談到了對未來的展望，當時麥班達就希望他能將過去在場上的拚勁和能量帶到璞園，對球隊產生良好的化學效應，「今年是我的第三年了，心情確實也比較沈穩，而璞園也是一支很有系統的球隊，球員籃球智商都很高，搭配起來也很容易，反倒是自己必須要盡快跟上腳步。」

對於今年夏天首嚐入選國家一隊的滋味，溫立煌也期許未來能成為固定班底，「今年我還是中華隊的小老弟，希望漸漸能成為固定班底，不要只是因為一年打得比較好後面就不見了，而是要一年比一年好。」