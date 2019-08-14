夏季聯賽／助教處女秀 周士淵還是習慣當學長

2019-08-14 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



裕隆射手周士淵（左）轉任助理教練。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

裕隆射手周士淵在今年季後轉任助理教練，並在昨天的夏季聯賽迎接生涯執教處女秀，不過他坦言在教練工作上還有很多需要加強的地方，與裕隆球員的相處也還是習慣用過去學長與學弟的方式，不希望因為身份轉換就帶給球員壓力。

身為SBL元老球員的周士淵，在上賽季結束後高掛球鞋轉任裕隆助理教練，協助執行教練李啟億帶隊，而昨天的夏季聯賽也是「周教練」的處女秀，讓他直言還在適應，「對教練工作還有點陌生，但就像是新人要在夏季聯賽磨練一樣，我這個新手教練也要好好學習，像是在球賽紀錄上就還做得不是很順手，這都是學習經驗。」

周士淵坦言，雖然已經轉任助理教練，但與球員間的相處仍像是學長與學弟，自己也比較習慣以這樣的方式協助球隊，「像是阿鐵（鄭鐵）先前都叫我淵哥，現在卻說要叫我周大哥，讓我很不習慣。」

裕隆執行教練李啟億則表示，與周士淵仍在慢慢磨合，也希望他能扮演自己與球員間的橋樑，並訓練球隊幾名年輕射手，「畢竟我們陣中沒有其他射手能有他和政儒的穩定度，未來會希望他多要求鋒線的基本動作。」

周士淵也表示，因為過去當球員時就不喜歡在場上被教練糾正，所以即使轉換身份後，也試著不要帶給球員相同壓力，「以前最討厭就是投籃時被喊『士淵』，所以現在即使看到球員出錯，也會等到他下場再跟他說，除非真的是太誇張的狀況。」